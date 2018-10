Vinohradská 37: desátý OK POINT v Praze

Už desátý OK POINT v Praze slavnostně otevřely Broker Consulting a mBank. Nachází se na adrese Vinohradská 37 na místě bývalé centrály mBank. Franšízanty jsou Petr Mareš a Jan Smílek. OK POINT s pořadovým číslem 42 je stejně jako všechny ostatní vybaven moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu.

„Jubilejní desátý pražský OK POINT dostal do vínku dva unikáty – jednak je první pobočkou, která vznikla z bývalého obchodního místa mBank, a jednak se jedná o druhý OK POINT na Vinohradské třídě. Je to jedna z nejvýznamnějších ulic v Praze, kde sídlí řada firem a jsou na ní čtyři zastávky metra. Proto jsem rád, že tam sídlí hned dva naše OK POINTy,“ komentuje Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT Broker Consulting .

OK POINT Vinohradská 37

OK POINT ve v Praze na Vinohradské 37 se nachází v dolní části ulice blíže k Václavskému náměstí a budově Českého rozhlasu. Nejbližší zastávka tramvají je Italská, řidiči pak v okolí najdou dostatek fialových parkovacích zón (s parkovacím automatem). Franšízanty jsou Petr Mareš a Jan Smílek, kteří oba mají předchozí bohaté zkušenosti z oboru financí.

„OK POINT na nás zapůsobil svojí komplexností služeb. Takovou šíři servisu od finančního plánovaní přes bankovní služby až po realitní obchody nenajdou klienti na žádné bankovní pobočce. U nás jim rádi pomůžeme se vším, a to od brzkého rána až do večerních hodin,“ říká franšízant Jan Smílek.

adresa: Vinohradská 938/37, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

otevírací doba: PO – 8:30 až 18:00, ÚT a ČT – 8:30 až 17:00, ST – 7:30 až 20:00 a PÁ – 8.30 až 16:00

bankomat / vkladomat: non-stop

OK POINTy jako fenomén v rámci finančního trhu v České republice

Franšízová pobočka OK POINT je místem, ve kterém mohou lidé sjednávat produkty a služby různých bank i pojišťoven a řešit realitní služby, aniž by museli navštěvovat několik různých filiálek. Jedná se o unikátní místo, jehož cílem je usnadnit klientům život a ulehčit jim orientaci v nepřeberném a nepřehledném množství nabízených služeb. Propojujeme zde finanční plánování, nízkonákladové bankovnictví, dokonce i realitní služby. Tou nejpodstatnější výhodou OK POINTu je pak možnost sjednat si produkt nebo službu na míru v rámci aktuální nabídky finančních institucí, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Díky lidskému přístupu ke klientům, diskuzi nad jejich přáními a plány a šíří poskytovaných služeb se OK POINTy staly jedním z nejrychleji rostoucích franšízových konceptů na tuzemskám trhu. Výhodou je také vstupní investice v maximální výši 1,5 milionů korun, která je mnohonásobně nižší než u populárních franšíz z oblasti gastronomie. Svou roli hraje i prestiž finančního odvětví, která oslovuje zejména stávající úspěšné podnikatele či vrcholové manažery z korporací hledající druhou kariéru. Příležitost pro otevření OK POINTu z hlediska dlouhodobého strategického rozvoje jsou nyní ve městech Praha, Příbram, Hodonín, Břeclav, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Havířov, Čáslav, Kutná Hora, Třebíč, Tábor, Písek, Klatovy, Rokycany, Rakovník, Cheb, Aš, Kadaň a Vsetín.

Zdroj: Broker Consulting