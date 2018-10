Australská EMH: Máme povolené průzkumné vrty u Cínovce

Australská společnost European Metals Holdings (EMH) oznámila, že učinila další významný pokrok v rozvoji svého projektu těžby lithia a cínu u Cínovce. Podle svého dnešního prohlášení získala povolení od úřadů v České republice zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu. Akcie firmy na australské burze reagovaly na zprávu silným růstem, během dne stouply až o téměř 18 procent, což byl nejvyšší růst od počátku června, uvedla agentura Reuters. Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek dnes ČTK řekl, že firma úřadu zahájení průzkumných vrtů zatím neoznámila.

"Jakýkoli vrt hlubší než 30 metrů má organizace za povinnost osm dní před zahájením vrtání oznámit obvodnímu báňskému úřadu. To je legislativa," uvedl Machek. Vyjádření ministerstva životního prostředí, které licence pro takzvaný průzkum území vydává, ČTK zjišťuje.



Firma v pátek oznámila, že za rok do konce června prohloubila ztrátu před zdaněním 4,7 milionu australských dolarů (75,4 milionu Kč) z 4,1 milionu AUD v předchozím roce. Navzdory dnešnímu růstu akcie firmy od počátku letošního roku klesly o více než 48 procent.





Firma sdělila, že dostala povolení k zahájení komplexního průzkumného takzvaného diamantového vrtání u 13 vrtů. Diamantové vrtání se používá v případě, že těžařské firmy chtějí prozkoumat obsah ložisek, a to ve velmi tvrdých horninách.Česká vláda loni krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje. Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V ČR jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě . Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.