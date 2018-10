Říjen je tady - Upevněte bezpečností pásy akciím!

Autor: Zuzana Janková

V říjnu je volatilita akciového trhu vyšší než v ostatních měsících. CHAPEL HILL, N.C. dodává, že by se investoři měli připravit na divokou jízdu v nadcházejících týdnech. Toto stanovisko není vyřčeno proto, že by společnost měla zvláštní pohled na všechny věci, které by se mohly v příštích týdnech sabotovat akciový trh – vše od eskalující obchodní války po politickou turbulenci ve Washingtonu. Místo toho je tato předpověď založena na něčem mnohem méně vyzpytatelném – na kalendáři.

Říjen je za rohem. Jak lze vidět z doprovodného grafu, akcie v historii zaznamenaly v říjnu značně nadprůměrnou volatilitu. Rozdíl je poměrně významný, jak posuzuje měřítko volatility známé jako směrodatná odchylka. Pro všechny říjny od roku 1896, kdy byl vytvořen Dow Jones Industrial Average (DJIA) byla směrodatná odchylka denních změn 1,44 % ve srovnání s 1,05 % pro všechny ostatní měsíce.

Může se zdát, že tento rozdíl je způsoben několika mimořádnými událostmi, jako je například havárie v roce 1987 nebo finanční krize v roce 2008. Avšak směrodatná odchylka denních změn Dow je v říjnu mnohem vyšší než v jiných měsících, dokonce i když se ze vzorku odstranily roky 1987 a 2008.

Nicméně je důležité si uvědomit, že nadprůměrná volatilita v říjnu nemusí být převedena na podprůměrné výnosy. Naopak. Nejhorší měsíc pro průměrnou výkonnost je září, a přesto je směrodatná odchylka denních změn v daném měsíci sotva nadprůměrná – a značně pod říjnovými hodnotami.

Proč by akciový trh v říjnu zaznamenal nadprůměrnou volatilitu? Jedna stopa pochází z nadprůměrného počtu býčích trhů, které začaly v říjnu. Ze 35 býčích trhů od roku 1900 v kalendáři vedeném společností Ned Davis Research se 8 začalo v říjnu. To je dvakrát tolik, kolik se začalo v jednom z dalších 11 měsíců kalendáře.

Jak může investor využít vyšší volatility? Jednou cestou je vsadit, že index volatility (VIX) se zvýší. Investiční nástroj pro takovou sázku je Path S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Ačkoliv se v současnosti obchoduje na nejnižší úrovni od ledna, brzy se zvýší, jestliže bude v říjnu volatilita vyšší.