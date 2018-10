12.h - Evropa pozitivně laděná díky dohodě USA, Kanady a Mexika o obchodu, dolar posiluje, ropa smíšeně, BCPP se drží nad 1100 body

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne optimisticky a to především díky pozitivnímu vlivu dohody USA s Kanadou a Mexikem na nové podobě obchodní smlouvy NAFTA Jedním z mála oslabujících sektorů jsou aerolinky a to v souvislosti se snížením výhledu zisku společností Ryanair.Po očku sledují investoři politický vývoj ve Velké Británii kvůli Brexitu Euro vstupuje do nového týdne a měsíce silnějším oslabením vůči dolaru . Tomu se daří díky výše zmíněn dohodě USA, Kanady a Mexika na nové podobě obchodní smlouvy. Koruna euru oslabuje směrem do těsné blízkosti hranice 25,8. Ropa dopoledne smíšeně. Americká WTI částečně koriguje rallye ze závěru minulého týdne, severomořský Brent lehce roste díky uklidnění výše zmíněných obchodních vztahů USA se svými nejbližšími sousedy. BCPP dopoledne nejistá a bránící se poklesu pod hranici 1100 bodů indexu PX . Nedaří se příliš bankám s výjimkou Monety, která se posunuje dále nad hranici 82 Kč . Lehkému zájmu se těší akcie ČEZu , výrazněji pak rostou akcie Avastu a CETV , což je spojeno především s vývojem dolaru Kofola pokračuje v růstu směrem k 320 Kč