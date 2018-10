Boockvar: Fed zvyšováním sazeb přivede USA do recese

Podle Petera Boockvara, který šéfuje poradenské společnosti Bleakley Advisory Group, americký Fed zvyšováním sazeb přivodí tamní ekonomice pokles do recese. Kromě zvyšování sazeb Fed poněkud "na pozadí" stále pracuje na snižování své bilanční sumy, jež se v průběhu stimulačních let rozrostla až na finálních 4,5 biliónu USD . Současný růst sazeb a snižování bilance znásobuje celkové tempo utahování měnových podmínek. Příští měsíc by měl Fed navýšit plán redukování bilance až na 50 mld. USD měsíčně, což je zhruba pětinásobek tempa obvyklého v minulém roce.Podle Boockvara je poněkud znepokojivé, že utahování měnových podmínek současně provádějí nebo se na to chystají také další 2 hlavní světové centrální banky v podobě ECB a BoJ. Celkové vyznění měnových podmínek ve světě se tak v příštím roce s největší pravděpodobností velmi změní.Boockvar také upozorňuje, že utahování měnových podmínek nebude s největší pravděpodobností dostatečně kryto stimulační fiskální politikou Bílého Domu.