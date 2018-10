Prabos po úspěšném pololetí potvrzuje dividendu a zvyšuje odhady hospodaření. Na trh START míří UDI a Primoco

Tradiční český výrobce obuvi Prabos dosáhl v prvním pololetí roku tržeb ve výši 198 milionů korun se ziskem 5 milionů korun. Letos by tak měl dosáhnout celkových tržeb zhruba 335 milionů korun a zisku na úrovni 33 milionů korun. Mezi významné tuzemské klienty v současnosti patří např. Armáda a Policie České republiky, ČEZ, Lesy ČR nebo Škoda Auto. Ze zahraničních odběratelů lze zmínit například švédskou policii.



Hospodářské výsledky tak skončí mírně pod původními odhady vedení společnosti. Důvodem je posunutí objednávek některých významných zákazníků do první poloviny příštího roku. „Předpokládáme, že se zhruba 15 milionů korun tržeb promítne ve výsledcích příštího roku, tržby by tak mohly dosáhnout v roce 2019 úrovně 400 milionů korun a čistý zisk 56 milionů korun,“ komentuje průběžné hospodářské výsledky Prabosu předseda představenstva Jaroslav Palát. Zároveň potvrdil, že za letošní rok i přes účetně slabší výsledky společnost plánuje vyplatit nominálně takovou výši dividendy, se kterou investoři počítají.



„Pokud se do konce roku nic nestane, měla by dividenda za rok 2018 dosáhnout původně očekávané úrovně 23,3 koruny za akcii, tj. 5,57 % při současné ceně akcie 418 korun,” odhaduje František Bostl ze společnosti STARTEEPO, která byla manažerem vstupu Prabosu na pražskou burzu START a na burzu RM-SYSTÉM. Její výplatu sám očekává během druhého čtvrtletí příštího roku. „Za rok 2019 pak očekáváme dividendu vyšší oproti původním odhadům, a to na úrovni 34,8 koruny za akcii. Dividendový výnos k současné ceně akcie by tak měl dosáhnout úrovně 8,33 %,“ dodal.



Přelomový rok pro Prabos

Společnost Prabos plus, a.s., která v moravském Slavičíně vyrábí pracovní a volnočasovou obuv a boty pro bezpečnostní složky, zažívá zlomový rok. Firma letos úspěšně vstoupila rovnou na dva burzovní trhy, a to START pražské burzy a RM-SYSTÉM české Fio banky. „Ke konci září jsme doprodali již téměř všechny mé akcie určené minoritním investorům,“ uvedl Palát. „Ve spolupráci se společností STARTEEPO se nám podařilo oslovit privátní i institucionální investory a prodat celkem 14,7 % akcií společnosti za celkovou hodnotu přibližně 59 milionů korun. Můj podíl ve firmě je tak zredukován na současných 35,3 procenta s tím, že dodatečných 0,3 procenta akcií použiji během následujících měsíců na tvorbu likvidity na trhu START i RM-SYSTÉM,“ doplnil.



Prabosu se letos podařilo také úspěšně otevřít avizovanou šicí dílnu na Ukrajině. Otevřeno zde bylo 15 nových míst a první dodávka výrobků již dorazila do slavičínské centrály k dalšímu zpracování. Prabos si slibuje od ukrajinské dílny mnohé, a to i na straně výchovy vlastních pracovníků. Společnosti se totiž podařilo navázat úzkou spolupráci s tamními učňovskými obory, jejichž studenti posledních ročníků již brzy zamíří do šicí dílny Prabosu na praxi.



Aktuálně probíhá také vývoj technologie customizace obuvi včetně využití 3D tisku, kde Prabos spojuje síly a zkušenosti s přední českou značkou Michal Pavlas Shoes, a firma posílila i pozice ve vlastním oddělení designu. Dále se na první čtvrtletí příštího roku chystá spuštění ostré verze mobilní aplikace a eshopu a společnost letos získala prestižní označení „Testováno v Antarktidě“ pro jeden ze svých nejprodávanějších modelů bot. Další úspěch se rýsuje v Izraeli, kde boty Prabosu postoupily mezi užší výběr třech potenciálních dodavatelů, kteří budou dodávat boty pro tamní armádu po dobu následujících třech let.

Developer UDI CEE novým emitentem na zítřejších START Day

Developerská skupina UDI Group je dalším z emitentů, kdo hodlá vstoupit 2. října se svojí projektovou společností UDI CEE na trh Start pražské burzy. Průběh upisovací aukce nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o nejvyšší úpis na tomto méně regulovaném trhu, který je určen pro menší firmy. Už minulý čtvrtek 27. září, tedy tři dny před koncem aukce, skupina od investorů vybrala 181 z cílových 250 milionů korun.



UDI CEE je součástí české developerské skupiny UDI Group, která působí na trhu přes 25 let. Za tu dobu uskutečnila více než 100 projektů a prodala přes 3000 bytů. Na burzu bude umístěno až 37 procent akcií společnosti. Primárním cílem je vyplácet akcionářům výnosy ve formě dividendy a investiční kapitál investovat do nových projektů.



Do UDI CEE patří logistické centrum Ostředek, které je v současnosti jediným logistickým projektem na D1 s vydaným územním rozhodnutím, a rezidenční projekt Kurir. Ten se nachází v srbském Bělehradě a počítá s výstavbou polyfunkčního objektu.



"Zájem investorů o akcie UDI CEE je značný. Na základě znaleckých posudků současné a budoucí hodnoty projektů Ostředek a Kurir lze očekávat průměrný dividendový výnos 9,4 procenta ročně při totožné úrovni rizika jako v případě korporátních dluhopisů, které běžně nesou pět až šest procenty," uvedl na konci minulého týdne František Bostl za STARTEEPO, která je manažerem emise.



UDI Group hodlá v případě úspěšné říjnové emise vložit do UDI CEE další projekty. "Pokud se nám trh Start osvědčí jako stabilní zdroj financování, hodláme do UDI CEE vkládat další projekty a zajistit tak v budoucnosti pravidelný dividendový výnos," uvedl finanční ředitel UDI Group Libor Táborský. Podle jeho slov je plánované minimum získaných peněz na burze na úrovni jedné miliardy korun.



Trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné kvůli administrativě, která zvyšuje náklady vstupu na burzu.

Na START míří také Primoco UAV

Na trh START v říjnu znovu zamíří také tuzemský výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV. Firma plánuje v následujících pěti letech expanzi, do roku 2023 chce vyrábět až 250 strojů ročně. Po dvou letech od zahájení sériové výroby firma vyrobila 47 letounů, dalších 60 má rozpracovaných, informovala za srpen. Letos poprvé očekává na konci roku ziskové hospodaření. Premiér Andrej Babiš (ANO) v srpnu při návštěvě firmy uvedl, že chce nabídnout drony evropským zemím pro kontrolu migrace. Šéf společnosti Ladislav Semetkovský řekl, že pro společnost se jedná o zajímavý návrh, ale konkrétní plány bude firma řešit až podle reakce Itálie a Malty.



Primoco vyrábí drony určené především pro monitorování strategické infrastruktury, například ropovodů nebo plynovodů, dále ochrany hranic a dalších civilních misí. Letouny podle Semetkovského vydrží ve vzduchu až deset hodin a operují v okruhu do 200 kilometrů.



Společnost se nyní primárně orientuje na ruský trh, kde v loňském roce založila dceřinou firmu, která poskytuje letecké práce pro využití především v energetice. Primoco prodává drony také do zemí Středního východu, Asie, Afriky a Jižní Ameriky.



Firma se sídlem v pražském Radotíně začala na konci loňského roku dosahovat prvních výnosů od založení v roce 2014. Díky tomu společnost vykázala po prvním pololetí zisk kolem tří milionů korun. Do pěti let by společnost chtěla dosahovat roční zisk v řádech stamilionů korun. Dosud firma vykazovala ztrátu, na konci roku 2017 to byl zhruba milion korun.



Podle společnosti byly dosavadní hospodářské výsledky ovlivněny mimo jiné testováním letounů. Letošního zisku společnost dosáhla díky prodeji prvních 40 letadel.



Primoco chce na trhu START získat 200 milionů korun formou navýšení základního kapitálu o 15 procent. Získané peníze by podle společnosti měly být použity pro stavbu nových výrobních prostor.