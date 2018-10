Japonský Nikkei 225 na 27letém rekordu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Futures na evropský index Stoxx 50 nenaznačují jednoznačný trend akcií na počátku dnešního obchodování.

Počátek měsíce obvykle patří indexům PMI a ISM po celém světě. Ne jinak tomu bude i dnes. Kromě toho jsme se již ráno dočkali německých maloobchodních tržeb, které v meziročním srovnání rostly dle očekávání o 1,6 %. Nejpodstatnějšími čísly tohoto týdne budou páteční data z amerického trhu práce.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie švédského prodejce módy Hennes & Mauritz (H&M) na Držet. Naopak nově doporučuje prodávat akcie portugalského výrobce a distributora elektřiny Energias de Portugal. Akcie jeho německého konkurenta E.ON doporučuje Držet (předtím Koupit).

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh v závěru uplynulého týdne nedoznal výraznějších změn. Průmyslový index Dow Jones si polepšil o sedm setin procenta, technologický Nasdaq o pět setin a index S&P 500 uzavřel na čtvrtečním kurzu. Jednou z nejzajímavějších zpráv byla informace o tom, že Elon Musk musí odstoupit z pozice předsedy správní rady automobilky Tesla a také zaplatit pokutu ve výši 20 mil. USD. Stejnou sumu musí uhradit i samotná společnost. Důvodem byly jeho tweety ohledně záměru stáhnout firmu z burzy při kurzu 420 USD za akcii. Záhy se však ukázalo, že to není pravda a že s potenciálními investory teprve vyjednává. Akcie Tesly v pátek uzavřely o 14 % níže na ceně 265 USD za kus.

Obchodní aktivita v asijsko-pacifickém regionu byla omezená svátky v Číně. I tak však dnešní seanci ozdobil svým rekordem japonský index Nikkei 225 (+0,5 %), který se díky nejslabšímu jenu vůči dolaru od loňského listopadu vyšplhal na nejvyšší úroveň za posledních 27 let. Akcie v Indii, Jižní Koreji či Austrálii měly ale tendeci spíše ztrácet, když jejich hodnota klesla v rozmezí 0,2 až 0,8 %.

Akciové trhy, a to zejména ty americké, by si mohly během dneška polepšit zejména v souvislosti s novou obchodní dohodou mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. Předchozí dohodu NAFTA tak nahradí nová USMCA (U.S. Mexico Canada Agreement).