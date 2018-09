Musk nebude šéfem představenstva Tesly, jeho tweet přijde draho i firmu

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) ze čtvrtka na pátek zažalovala Elona Muska kvůli jeho srpnovému tweetu, ve kterém informoval o možném stažení Tesly z burzy. Přestože Muskova prvotní reakce opět hovořila, že si není vědom žádného pochybení, celá záležitost nabrala přes víkend rychlého rozuzlení, resp. dohody ze SEC. Musí ji nicméně ještě posvětit soud.

Strach investorů, že Musk bude muset v návaznosti na požadavky SEC opustit vedení firmy, vyvolal v pátek propad akcií Tesla. Zmiňovaná dohoda není v tomto směru až tak tvrdá. Musk ale každopádně musí do 45 dní opustit svou pozici předsedy představenstva, resp. jak se v zámoří uvádí „ředitele správní rady“. Nadále však zůstane členem této rady, nebude se však smět po dobu nejméně 3 let vrátit do její nejvyšší ředitelské funkce. Rada se také bude muset rozrůst o dva nezávislé ředitele. Ti mají zajistit rozsáhlé změny v řízení a informování investorů ze strany automobilky. Co je však asi pro investory nejdůležitější, Musk bude moci zůstat ve funkci CEO, neboli nadále bude výkonným generálním ředitelem Tesly.

Tweet v přepočtu za 880 milionů korun

V rámci dohody má jak Elon Musk, tak sama automobilka Tesla uhradit také vyrovnání po 20 mil. USD. Celkem tedy srpnový Muskův tweet, který dle SEC neměl žádný skutečný materiální podklad a měl tak poškodit investory, vlastně vyjde na 40 mil. USD.

Vítězem v kauze nemá být nikdo, resp. dohoda umožnila, že ani Musk ani Tesla se nemuseli přiznat k nezákonnému jednání. Ale jej také ani nepopřeli…

Nový rekord výroby Modelu 3?

Nemělo by dlouho trvat a automobilka Tesla by měla zveřejnit čísla o produkci svých vozů za 3. čtvrtletí. Podle neoficiálních informací se dále podařilo navýšit zvláště sledovanou produkci „lidového“ Modelu 3, resp. v posledním zářijovém týdnu se po předchozím poklesu měla navrátit opět k úroveni 5 tisíc vozů/týden. Mělo by tak dojít k naplnění ambiciózního cíle vyrobit v uplynulém čtvrtletí přes 50 tisíc vozů Modelu 3. Odhady hovoří o cca 51 tisících vozech. Připomeňme, že Tesla podle zatím posledních zveřejněných čísel vyprodukovala od spuštění výroby ke konci 2. čtvrtletí celkově 41 030 vozů Modelu 3.

Model 3 Zdroj: Tesla.com



Dopis pro zaměstnance

V návaznosti na dohodu Musk hned rozeslal zaměstnancům další ze svých poměrně častých mailů. Tentokrát však krátký. V souvislosti s koncem čtvrtletí mj. uvedl: „Jsme velmi blízko dosažení ziskovosti.“ Vyzval zaměstnance k nedělní směně, díky čemu „dosáhneme epického vítězství nad rámec všech očekávání“, uvedl dále Musk.

Zda se Muskovi, resp. Tesle podaří naplnit ziskové hospodaření si budeme muset ještě pár týdnů počkat. Termín reportu výsledků za 3. čtvrtletí zatím nebyl stanoven. Očekávat jej však lze na přelomu října/listopadu, resp. loni Tesla reportovala 1.11.

Akcie propadly, dluhopisy na minimu

V návaznosti na zveřejnění zprávy o obvinění Muska ze strany SEC akcie Tesla v pátek propadly nejvýrazněji za posledních 5 let o 13,9 % na 264,77 USD. Oproti obvyklostem majitele vyměnilo zhruba trojnásobné množství akcií, resp. 33,6 milionu. Kurzový vývoj každopádně vymazal z tržní kapitalizace firmy zhruba 7 mld. USD na 45,2 mld. USD. Ceny dluhopisů firmy pak dokonce klesly na nová historická minima.

Nedělní výše uvedená dohoda by nicméně mezi investory měla přinést zklidnění, přestože vlastně negativně ovlivní očekávané hospodářské výsledky.