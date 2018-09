Levné hypotéky končí, ceny nemovitostí jsou ale stále vysoké

Situace je vážnější ve velkých městech, kde jsou ceny nemovitostí nejvyšší. Lidé se proto začínají stěhovat do menších obcí. Třeba v Praze jsou ceny už tak vysoko, že ti, kteří svůj byt v metropoli prodají, si mohou jinde postavit dům.

Praha podle mnohých patří k nejhezčím městům na světě. Co do ceny nemovitostí se ale řadí k těm ne zrovna levným. “Ceny těchto bytů, to znamená 2+1 s rozlohou asi 50 metrů čtverečných, se pohybují kolem 4 milionů korun i výše,“ přiblížil prezident Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslav Novotný.