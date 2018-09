Mnichov 1938: FAKTA A MÝTY | Speciální vysílání (Video)

Přijetí Mnichovské dohody patří k nejtragičtějším událostem v dějinách českého národa. Československo připravila o pohraničí a předznamenala šestiletou okupaci nacistickým Německem. 29. září je to 80 let, co ji představitelé Německa a Itálie ale také spojeneckých zemí Francie a Velké Británie podepsali. A právě na sobotu 29. září připravil Radiožurnál spolu se stanicí Český rozhlas Plus speciální diskusi s renomovanými odborníky na téma Mnichov 1938: FAKTA A MÝTY. Moderuje Lucie Vopálenská.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/lpE/8hlDQTe8-mnichov-1938-fakta-a-myty-specialni-vysilani.jpg" />

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas - Radiožurnál