Kolik by stál iPhone, kdyby se celý vyráběl v USA?

Donald Trump prohlásil, že by bylo skvělé, kdyby Apple všechna svá zařízení nevyráběl v Číně, ale na domácí, tedy americké půdě. Mimo jiné by se tím podle něj společnost vyhnula potenciálním problémům vyplývajícím z již uplatňovaných nebo teprve zvažovaných protičínských cel.

Je otázka, co si Donald Trump představuje pod pojmem výroba. Pokud by byla řeč jen o kompletování iPhonů ze součástek nakoupených různě po světě, velký problém by to rozhodně nebyl. Magazín MIT Technology Review spočítal, že kompletace iPhonů na americké půdě by přístroje prodražila jen o asi třicet až čtyřicet dolarů. Náklady na sestavování telefonů totiž představují jen dvě až tři procenta jejich celkové ceny.

Pokud by i všechny součástky měly být vyráběny ve Spojených státech (ze surovin nakoupených ve světě), cena jednoho iPhonu by stoupla o asi sto dolarů. Tedy ani tento výrobní model není nepředstavitelný.

Největším problémem je podle expertů výrobní infrastruktura. Papírově sice výroba iPhonů v USA vychází, napodobit čínské prostředí v USA se však ukazuje jako extrémně složité.