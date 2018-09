Italský "historický den" odnášejí dluhopisy, akcie i euro + komentář analytika

Italské vládní dluhopisy, evropský akciový trh a také evropská společná měna dostaly tvrdý direkt po oznámení dohody italské vlády na rozpočtu země pro příští rok. Rozpočet je oproti očekávání investorů fiskálně expanzivnější, počítá se schodkem ve výši 2,4 % hrubého domácího produktu, což představuje výrazné navýšení oproti aktuálnímu roku.

Přestože schodek v této výši splňuje pravidla EU stanovující limit na 3 % HDP, investoři mají obavy o vážnosti závazku italské vlády ke snížení obrovského dluhového závazku země. Poměr dluhu k HDP dosahuje 130 procent, v eurozóně je vyšší pouze v případě Řecka.

Výnos italských desetiletých dluhopisů povyskočil až o 35 bazických bodů na 3,23 procenta, u kratších tříletých dluhopisů pak dokonce o 47 bazických bodů na 1,727 procenta. Obchodování s italskými dluhy bylo v posledních týdnech poměrně divoké, po většinu září se však k italskému dluhu stavěly trhy pozitivně. Očekávaly totiž zásah nestranického ministra financí Giovanniho Tria, který měl usměrnit rozhazovačné plány italské vlády. Tria před dnešním jednáním prosazoval rozpočet se schodkem 1,6 procenta.

Italský akciový trh reagoval rázným poklesem, index FTSE MIB klesá o více než 4 %. Nedaří se především finančním titulům, akcie banky Unicredit padají o o více než 7 %, podobně je na tom největší italská banka Intesa Sanpaolo.

Přední postavy italské vlády si dosaženou dohodu pochvalují. Předseda Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio označil dnešek za „historický den“. „Dnes jsme změnili Itálii! Poprvé je stát na straně občanů,“ dodal také Di Maio. Přidal se lídr Ligy Salvini, který prohlásil, že je s dosaženými cíli spokojen.

Analytik Patria Finance Ján Hladký italské dění komentuje následovně: „Hlavním argumentem Italů pravděpodobně bude, že navrhovaný rozpočet povede k stimulaci hospodářského růstu a tedy i k udržení poměru dluhu a HDP na současné úrovni 130 procent. Takto budou chtít ukázat, že plní předvolební sliby a zároveň aspoň částečně respektují autoritu Evropské unie. Otázkou je, zda dokážou Brusel o této prognóze přesvědčit. A zda to vůbec bude stačit, protože stagnující dluh je sice jedna věc, nicméně všem by se ulevilo, kdyby se třetí největší ekonomika eurozóny této zátěže postupně zbavovala. V případě špatně nastavených odhadů navíc hrozí, že se deficit přiblíží k 3 procentům, což by už zavánělo opětovným nárůstem poměru dluhu a HDP.



Jak se již několikrát ukázalo, Evropská unie je v trestání zlobivých členů často bezzubá, určitě však přibude další nepříjemná třecí plocha. Aktuální hrozbou je spíš zhoršení úvěrového ratingu, které může ještě více ohrozit sentiment trhu. Není nutno asi připomínat, že klesající ceny italských dluhopisů nutí italské banky k jejich přeceňování směrem dolů a snižování kapitálové přiměřenosti. Pro samotné Italy pak rostoucí výnosy a utahující se úvěrový trh zhoršuje financování soukromých projektů. Di Maio se tedy může kasat, že trhy jej nezajímají, protože on se stará o lidi, avšak ve skutečnosti se bez jejich přízně neobejde ani on, ani italský lid.“

Vzrostly také výnosy španělských a portugalských dluhopisů, tyto pohyby ovšem byly daleko mírnější než v případě Itálie. Výraznější je vliv na akciové trhy, německý DAX klesá o 1,7 %, francouzský CAC 40 o 1,4 % a britský FTSE 100 o 0,8 %. Panevropský Stoxx 600 klesá o 1 procento.

Nedaří se ani euru, to vůči dolaru oslabilo o 0,54 % a prožívá největší jednodenní ztráty za posledních 7 týdnů.

Zdroj: FT, Reuters