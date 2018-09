Největší firma na trhu kryptoměn Bitmain chce na burzu

Jedna z nejvlivnějších, nejkontroverznějších a nejuzavřenějších společností na trhu kryptoměn poprvé odhalila své účetnictví. Těžař virtuálních měn Bitmain Technologies zveřejnil svoji první výsledkovou zprávu, ve které také potvrdil svůj zájem o primární nabídku akcií na hongkongské akciové burze. Zpráva přichází po měsících spekulací o plánech firmy na vstup na burzu a o její možné zranitelnosti po letošním propadu hodnoty digitálního majetku, uvedla agentura Bloomberg.



Společnost Bitmain založili miliardáři Ťi-chan Wu a Micree Zhan v roce 2013. Je jednou z největších firem, které se vynořily po rozmachu digitálních aktiv. Firma je největším provozovatelem těžařských seskupení na těžbu bitcoinů, v rámci kterých členové kombinují své kapacity a dělí se o výnosy, a dominantním dodavatelem strojů na těžbu virtuálních měn. Má tak obrovský vliv na globální kryptoměnový ekosystém, což je pozice, která trápí členy kryptoměnové komunity, kteří pohrdají tím, co připomíná centralizaci moci.



Ve finančním prohlášení dnes firma odpověděla na hlavní otázky o svém finančním zdraví v době, kdy ceny bitcoinu a dalších kryptoměn prudce klesly. V první polovině letošního roku Bitmain vykázal čistý zisk 742,7 milionu USD (16,3 miliardy Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loni se zisk zvýšil devítinásobně. Příjmy stouply desetinásobně na 2,8 miliardy USD. Prodej těžařského hardwaru se na celkových příjmech podílel 94,3 procenta. Na konci června majetek firmy v kryptoměnách činil 886,9 milionu USD a na celkovém majetku se podílel zhruba 28 procenty.





Firmě, která je hlavním dodavatelem čipů pro těžbu a podle analytiků Sanford C. Bernstein loni kontrolovala zhruba 85 procent tohoto trhu, také roste počet klientů. Ještě před třemi lety měla 6000 klientů, na konci roku 2017 to bylo již 46.000 klientů. Na konci června pak jejich počet dále stoupl na více než 80.000.V posledních měsících se však objevily dohady o udržitelnosti prudkého růstu Bitmainu. Letošní propad cen virtuálních měn ohrožuje jak ziskovost těžařských operací, tak poptávku po čipech, které firma prodává dalším těžařům. Zesílila také konkurence na trhu těžařského zařízení.Bitmain je sice nyní oblíbencem na trhu, jeho primární nabídka akcií však bude velkým testem toho, zda investoři považují virtuální měny za dočasný módní výstřelek nebo inovaci, která se udrží. Vstup firmy na burzu, se kterým souvisí množství požadavků na zveřejnění informací, může také pomoci omezit neprůhlednost tohoto odvětví.Firma zatím neupřesnila, kolik by chtěla získat z nabídky nebo jaká je její cílová hodnota. Podle informovaných zdrojů by z podílu chtěla získat až tři miliardy dolarů . Nedávný zájem investorů o podíl ve firmě ji ohodnotil na 12 miliard dolarů