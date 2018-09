Řecko uvolní výběry hotovosti a převody peněz do zahraničí

Řecko od 1. října ukončí omezení výběru hotovosti z účtů u domácích bank a zvýší částku, kterou je možné převést do zahraničí. Opatření byla součástí širšího omezení pohybu kapitálu, které zavedla země v létě 2015. Informovala o tom dnes vláda



Atény k omezením pohybu kapitálu přistoupily v červenci 2015, aby zabránily odlivu hotovosti z bank v době dluhové krize. Levicová vláda se v té době dostala do vážného sporu se svými věřiteli kvůli úsporám a hrozil dokonce odchod Řecka z eurozóny.



Řekové mohou nově od prvního října vybírat peníze ze svých bankovních účtů bez omezení, doposud mohli nejvýše 5000 eur (128.400 Kč) měsíčně. Do zahraničí si sebou nyní budou moci vzít na jednu cestu v hotovosti 10.000 eur, doposud mohli 3000 eur. Denní limit pro převod peněz do zahraničí firmami stoupne na 100.000 eur ze 40.000. Takovou transakci bude možné uskutečnit na pobočce banky bez dalších povolení. Rozhodnutí také umožní převod zisků a dividend ze zahraničního kapitálu investovaného v Řecku do zahraničí, a to až do výše 100 procent investované částky.





"Rozhodnutí je dalším krokem v plánu k postupnému zrušení restrikcí u převodu kapitálu," uvedlo v prohlášení ministerstvo financí. Dodalo, že jeho cílem je úplné ukončení kontroly kapitálu v co nejkratším čase. Řecko se v roce 2010 ocitlo na pokraji kolapsu a bylo nuceno požádat o záchranný úvěr . Nakonec obdrželo celkem tři v celkové výši 290 miliard eur Půjčky však doprovázely přísné podmínky, včetně výdajových škrtů vlády, růstu daní a ekonomických reforem. Od vypuknutí krize řecká ekonomika klesla o čtvrtinu, třetina obyvatel se propadla do chudoby a tisíce lidí odešly do zahraničí.Navzdory ukončení programu 21. srpna zůstávají úsporná opatření v platnosti. Míra nezaměstnanosti v zemi je nejvyšší v Evropské unii a úvěrový rating země je stále pod investičním stupněm, což znamená, že země musí platit vysoké úroky, pokud chce prodat své dluhopisy soukromým investorům. Finance země jsou také stále pod pečlivou kontrolou evropských věřitelů a Mezinárodního měnového fondu, napsaly agentury AP a Reuters.