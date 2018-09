Smart money býkům americkou rally nebaští

Smart money je výraz označující poněkud těžko uchopitelnou a ohraničitelnou skupinu investorů, nezřídka institucionálních, o nichž panuje přesvědčení, že jsou tak nějak prozíravější než ti ostatní, zhusta drobní, jinak řečeno retailoví. A právě smart money v letošním roce, přesněji řečeno po korekci na přelomu ledna a února, tak úplně nenaskakují do růstového trendu na americké burze, který dovedl všechny tři nejsledovanější indexy na nové vrcholy.

Posledním ze tří hlavních amerických akciových indexů (firmy s malou tržní kapitalizací a zpravidla nepodstatnou zahraniční expozicí sledované indexem Russell 2000 prominou, byť o nich v souvislosti s obchodními válkami nejspíše ještě hodně uslyšíme), který se po únorovém odrazu ode dna korekce vyšplhal na nový rekord, je Dow Jones Industrial Average. Právě ten najdeme v grafu společně s indexem Smart Money Flow.

Pro ty, kterým (správně) nestačí první signální v podobě rozevírajících se nůžek mezi cenami akcií a něčím, co by se od oka dalo nazvat "názorem prozíravých", je potřeba dodat také alespoň hrubý popis toho, co vyjadřuje neoptimistická bílá linie v grafu.

Smart Money Flow Index je navázaný na index Dow a vychází z předpokladu, že prozíraví investoři, tedy smart money, jsou trpěliví. Nepotřebují tedy vlétnout na trh hned po zahájení obchodní seance, kdy je na trhu spousta zpráv a emocí, a navíc jsou vypořádávány povinné obchody (přeptejte se spekulantů na pokles, jak probíhá takový short squeeze). Smart money přicházejí na trh až během seance, spíše na jejím konci, s dostatkem informací v rukou.

Zjednodušeně řečeno lze tedy vývoj uvedeného indexu chápat jako odpověď na otázku, zda trh zakončuje seanci silně, či jde spíše o postupný pokles po prvotním optimismu. Jeho divergence od indexu cen samotných akcií tedy naznačuje, že zkušení a prozíraví hráči na trhu současnému býčímu trendu příliš nevěří. Mohou se mýlit, samozřejmě. Ale také nemusejí.