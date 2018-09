Německý konglomerát Thyssenkrupp se rozdělí na dvě části

Německý ocelárenský a strojírenský konglomerát Thyssenkrupp se rozdělí na dvě části. Firma dnes oznámila, že hodlá oddělit své divize výtahů, automobilových součástek a strojírenského vybavení továren do samostatné akciové společnosti. Potvrdila tak dřívější spekulace médií. Thyssenkrupp reaguje na dlouhodobé volání akcionářů po zjednodušení firemní struktury.



O návrhu by měla hlasovat dozorčí rada na mimořádné valné hromadě, která se uskuteční v neděli 30. září, kdy končí finanční rok firmy. Cílem rozhodnutí je, aby vznikly dvě mnohem lépe zaměřené a efektivní společnosti. S akciemi obou částí se bude obchodovat na burze.





Detaily rozdělení ještě nebyly vypracovány. Plán musí schválit také akcionáři, což by se mohlo uskutečnit do 12 až 18 měsíců.Jedna část skupiny se má jmenovat Thyssenkrupp Materials a bude mimo jiné zahrnovat poloviční podíl ve sloučeném ocelářském podniku s indickou firmou Tata, obchody s materiály a divizi výroby námořních lodí. Součástí druhé skupiny Thyssenkrupp Industrials mají být výroba výtahů, automobilových součástek či strojírenského vybavení, napsaly agentury DPA a Reuters.Plán je největší reorganizací skupiny za několik desetiletí a velkou změnou bývalé ikony německé průmyslové síly. Přichází po měsících zmatků ve firmě, ke kterým přispěla rezignace předsedy představenstva Heinricha Hiesingera a šéfa dozorčí rady Ulricha Lehnera letos v létě, dále chybné investice , ztráty průmyslové divize a tlaky akcionářů.Po výrazných změnách struktury volali někteří investoři, v čele s firmou Cevian Capital. Jsou přesvědčení, že firma potřebuje změny kvůli snížení nákladů a zvýšení ziskovosti a že slabý výkon celé skupiny způsobuje komplikovaná firemní struktura. firmy silně rostly již poté, co se objevily spekulace o rozdělení, a po zveřejnění prohlášení stouply až o 17 procent. "Jednotlivé části jsou cennější samostatně než pod střechou skupiny, což je důvod, proč akcie reagují tak silně," komentoval situaci jeden z obchodníků. Thyssenkrupp již v minulosti uvedl, že se chce zaměřit na posílení divize kapitálového zboží, která zahrnuje výtahy, automobilové součástky a strojírenské vybavení továren. Analytici odhadují, že divize výtahů by jako samostatná měla vyšší hodnotu, než je současná tržní kapitalizace celé skupiny. Ta činí 13,3 miliardy eur (342 miliard Kč ). Thyssenkrupp přišla s plánem na svoji reorganizaci v době, kdy konkurenční konglomeráty, jako Siemens General Electric , omezují své aktivity.