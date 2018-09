Pražská burza před svátkem zabojovala, z Kofoly zmizel strašák a ta dál září

Pražská burza se v průběhu dne skláněla směrem k záporným hodnotám, v aukci ale přece jenom index PX zabojoval na konečných +0,1 %. Nejvíce mu pomohla svým dnešním výkonem Kofola, která přidala dalších 5,7 %. Je vidět, že strašák v podobě dalších prodejů již je z ocenění akcie pryč a ta má teď prostor k růstu. Kromě tohoto výkonu jsme ale dnes v Praze nebyli svědky žádných větších pohybů, především do pozitivních hodnot, a čeští investoři jsou tak připraveni na prodloužený víkend, kdy si zítra zaobchodují pouze na zahraničních burzách.



Německý trh po dopoledních propadech začal od deseti hodin nabírat na síle, před třetí se dostal přesvědčivěji do kladných hodnot a aktuálně ukazuje kladnou hodnotu +0,5 %. Největší podíl na tomto nárůstu má Thyssenkrupp, kde vyšla zpráva, že zvažuje v poslední době poněkud moderní rozdělení do dvou společností. Na to konto dělá investorům radost, když jeho akcie za dnešek zpevnily o 17 %. Nejvíce se ale v Evropě daří telekomunikacím, které v průměru posilují o 1,1 % díky dobrému výkonu všech v indexu obsažených společností.





V zámoří burzy otevírají rovnou do kladných hodnot. Historická maxima dnes překonal herní vývojář Activision Blizzard, který dnes prorazil hranici 83 USD za akcii. Reagoval tak na zprávu, že se hráči na mobilních zařízeních mohou brzy těšit na pokračování veleúspěšné ságy Candy Crush. V růstu pokračuje i sektor léčby kardiovaskulárních chorob, kde leader Edwards Lifesciences přidává další 0,5 %, od začátku týdne už je ale 11,5 % v zisku. Ten jde ale nahoru s celým sektorem, díky průlomu u menší společnosti Amarin, která od pondělí posílila o 375 %.