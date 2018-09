Ministryně Marta Nováková v Bruselu: Průmysl nesmí být omezován nerealistickými požadavky na limity CO2 pro osobní auta

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na dnešním jednání Rady EU pro konkurenceschopnost a vnitřní trh upozornila, že unijní státy by neměly omezovat vlastní průmysl a jeho postavení v mezinárodní konkurenci stanovením nerealistických požadavků.

„Příkladem může být v současné době diskutovaný návrh o limitech CO2, kde některé země indikovaly požadavky na až násobně vyšší redukci oproti stávajícím návrhu Evropské komise, (o 30 % méně do roku 2021),“ řekla na zasedání Rady pro konkurenceschopnost ministryně Marta Nováková.

Česká republika podpořila záměr brát v rámci vnitřního trhu v úvahu i regionální dimenzi. „Z našeho pohledu je důležité více podporovat strukturálně znevýhodněné a méně rozvinuté regiony. Zasazovat se o provádění strukturálních reforem a podporovat malé a střední podniky,“ řekla ministryně Nováková.

Ministři zemí EU rovněž diskutovali o budoucnosti evropského průmyslu ve světle nástupu umělé inteligence a robotiky. Toto téma zaznělo už na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost ve Vídni.

„Jsme si vědomi toho, že technologický potenciál umělé inteligence je obrovský, ale nesmíme zapomínat ani na vysoké etické standardy Evropy. Zároveň bychom měli myslet i na to, aby možná regulace nezpomalila inovační růst. Česká republika je připravena se na dynamickém rozvoji v této oblasti aktivně podílet, a proto pracujeme na národní analýze, která by měla být hotova do konce roku,“ uvedla ministryně Marta Nováková.

V souvislosti s připravovaným evropským plánem umělé inteligence zdůraznila důležitost volného přístupu k datům a potenciál pro spolupráci v oblasti zdravotnictví a mobility. Důležitým kontaktním bodem pro malé a střední podniky by pak podle ní měla být centra pro digitální inovace, který by je měla propojovat s technologickým prostředím. V České republice momentálně existují tři, přičemž další organizace na tento statut aspirují.

Rada dnes také přijala nařízení o zřízení jednotné digitální brány. Ta by měla zlepšit on-line přístup k informacím a postupům v celé Evropské unii.







Publikováno:

27.9.2018