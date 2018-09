Developer UDI CEE se chystá na vstup na trh Start pražské burzy

Developerská skupina UDI Group hodlá vstoupit 2. října se svojí projektovou společností UDI CEE na trh Start pražské burzy. Průběh upisovací aukce nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o nejvyšší úpis na tomto méně regulovaném trhu, který je určen pro menší firmy. Tři dny před koncem aukce skupina od investorů vybrala 181 z cílových 250 milionů korun, informovala UDI dnes ČTK.



UDI CEE je součástí české developerské skupiny UDI Group, která působí na trhu přes 25 let. Za tu dobu uskutečnila více než 100 projektů a prodala přes 3000 bytů. Na burzu bude umístěno až 37 procent akcií společnosti. Primárním cílem je vyplácet akcionářům výnosy ve formě dividendy a investiční kapitál investovat do nových projektů.





Do UDI CEE patří logistické centrum Ostředek, které je v současnosti jediným logistickým projektem na D1 s vydaným územním rozhodnutím, a rezidenční projekt Kurir. Ten se nachází v srbském Bělehradě a počítá s výstavbou polyfunkčního objektu."Zájem investorů o akcie UDI CEE je značný. Na základě znaleckých posudků současné a budoucí hodnoty projektů Ostředek a Kurir lze očekávat průměrný dividendový výnos 9,4 procenta ročně při totožné úrovni rizika jako v případě korporátních dluhopisů , které běžně nesou pět až šest procenty," uvedl František Bostl ze společnosti Starteppo, která je manažerem emise.UDI Group hodlá v případě úspěšné říjnové emise vložit do UDI CEE další projekty. "Pokud se nám trh Start osvědčí jako stabilní zdroj financování, hodláme do UDI CEE vkládat další projekty a zajistit tak v budoucnosti pravidelný dividendový výnos," uvedl finanční ředitel UDI Group Libor Táborský. Podle jeho slov je plánované minimum získaných peněz na burze na úrovni jedné miliardy korun Trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy , pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné kvůli administrativě, která zvyšuje náklady vstupu na burzu.