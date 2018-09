12.h - Evropa lehce oslabuje, Fed podpořil zájem o dluhopisy, euro oslabuje, ropa roste, BCPP nejistá

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne lehce oslabují. Investoři reagují především na včerejší zvýšení dolarových sazeb a doprovodné komentáře. Těmi patrně určujícími jsou především výhled samotného Fedu na pokračující růst sazeb (až 5x do konce r. 2020) a přesvědčení šéfa Fedu, že nejsou patrné žádné růstové inflační tlaky či překvapení. Tento komentář způsobil pokles výnosů S dluhopisů jinými slovy též růst jejich ceny a zájmu o ně. To patrně následně ubírá sil akciovému trhu.Investoři také sledují další výstupy z valného shromáždění OSN a vyhlížejí jednání USA s Kanadou a Japonskem o vzájemném obchodu. Euro dopoledne "poslušně" a v souladu s růstem dolarových sazeb a všemi výhledy a komentáři dále oslabuje k dolaru euru oslabila nad 25,7. Ropa dopoledne obnovuje růst ze začátku týdne nehledě na včerejší statistiky o růstu stavu zásob a produkce v USA. Americká ekonomika je zjevně v dobré kondici a to je celkem slušný základ pro očekávání pozitivního vývoje poptávkové strany trhu. BCPP dopoledne nejistá. Proti lehké korekci ČEZu se staví mírný zájem o banky. Lehkou korekcí prochází akcie Avastu, které dále zvyšují svou důležitost v rámci domácího indexu. V silné růstové rallye pokračují akcie Kofoly , které pozitivně reagují na včerejší silné nákupní doporučení s vysokou cílovkou od analytiků KB.