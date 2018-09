Data jsou méně zajímavá, trhy budou vstřebávat včerejší zasedání centrálních bank (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejšku nabytém událostmi nás dnes čekají pouze méně zajímavá data. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech vykáží solidní výsledky díky nákupům letadel společností Boeing. Tempo růstu peněžní zásoby v eurozóně zpomalí, mírně si pohorší i indikátor ekonomického sentimentu. I tak ale vyhlídky pro eurozónu zůstávají příznivé. V regionu bude zveřejněna pouze maďarská míra nezaměstnanosti. Ta zřejmě dosáhne nového minima.

Důvěra v ekonomiku eurozóny mírně poklesne

Americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v srpnu podle našeho odhadu vzrostly o 2,3 % m/m. Nasvědčuje tomu 99 nových objednávek letecké společnosti Boeing, když v minulém měsíci byl tento objem zhruba třetinový. Solidního růstu by měly dosáhnout i objednávky kapitálových statků bez letadel (+0,5 % m/m).

Tempo růstu peněžní zásoby v eurozóně v srpnu zřejmě zpomalilo z červencových 4,0 % na 3,7 %. To je podstatně méně, než 5 %, na která jsme byli zvyklí v minulém roce. Za hlavní příčinu však považujeme omezení programu kvantitativního uvolňování z loňských 60 mld. EUR na letošních 30 mld. EUR. Růst úvěrů soukromému sektoru by měl na přelomu letošního roku překročit hranici 4,5 %. Indikátor ekonomického sentimentu v eurozóně v září podle naší prognózy poklesl z 111,6 bodu na 110,8 bodu. I tak ale zůstává 1,1 směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem. To by bylo konzistentní s růstem HDP v Q3 18 o 0,55 q/q.

Fed naznačil ukončení cyklu zvyšování sazeb

Společná evropská měna včera vyčkávala, jak dopadne zasedání Fedu. V průběhu dne měla tendenci spíše oslabovat. V odpoledních hodinách čítaly její ztráty 0,2 % a kurz se pohyboval na úrovni 1,175 USD/EUR. V průběhu asijské seance se euro propadlo na 1,170 USD/EUR.

Americká centrální banka zvýšila sazby v souladu s očekáváním na úroveň 2,00 - 2,25 %. Fed zároveň signalizoval silný záměr zvýšit úroky ještě v prosinci. Co je však podstatné, Fed naznačil, že se cyklus zvyšování úrokových sazeb blíží ke konci. Podle mediánu úrokových saze guvernérů jednotlivých federálních bank zvýší Fed sazby ještě jednou v letošním roce, třikrát v roce příštím, jednou v roce 2020 a tím bude s utahováním měnových podmínek hotov. V roce 2021 jsou již někteří představitelé Fedu připraveni sazby i snižovat. Překvapivě Fed ze své rétoriky již vypustil slovo akomodativní. My letos předpokládáme jedno zvýšení úroků, přičemž další dvojí by mělo následovat v březnu a červnu příštího roku. Vzhledem k námi očekávané recesi ve Spojených státech na přelomu let 2019/2020 však pro nás tímto cyklus zvyšování úrokových sazeb končí. Pokud jde o ostatní ekonomické proměnné, byl Fed optimistický. Odhad růstu HDP pro letošní rok revidoval směrem nahoru z 2,8 % na 3,1 %, mírně vylepšil i vyhlídky pro rok 2019 (2,4 % na 2,5 %).

Trh dnes bude vstřebávat rozhodnutí centrální banky

Regionální kalendář je dnes poloprázdný. Česká nás pouze maďarská míra nezaměstnanosti, která by měla poklesnout o další desetinu na 3,5 % a vytvořit tak nové historické minimum. Ve zbytku regionu je kalendář událostí prázdný. Koruna se bude oklepávat ze zklamání, které ji připravila tisková konference ČNB. Zbytek regionu se bude muset spokojit s děním na světových trzích.

Tisková konference korunu zklamala

Česká národní banka včera zvýšila úrokové sazby o 25 bb na 1,50 % tak, jak se obecně očekávalo. Následná tisková konference ale korunu zklamala. Guvernér Rusnok sice řekl, že další zvýšení sazeb se do konce roku vyloučit nedá, ohledně detailů byl však na slovo skoupý. To bylo v zásadě v souladu s naším očekáváním. Předpokládali jsme, že po včerejším zasedání si bude centrální banka chtít počkat na listopadovou prognózu, která však vyzní ve prospěch dalšího zvýšení úroků. Utahování měnové politiky tím navíc neskončí. Další trojí zvýšení sazeb očekáváme v roce 2019. Koruna v průběhu tiskové konference oslabila asi o osm haléřů a posunula se na úroveň 25,67 CZK/EUR.