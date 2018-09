Dnes je poslední den dostupnějších hypoték (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes je poslední den, kdy jsou hypoteční úvěry dostupné za mírnějších podmínek. Velká změna přijde od pondělí.

Evropské akcie by mohly na počátku seance zamířit výše.

Dnešek je na ekonomické události méně zajímavý než včerejšek, kdy zasedaly centrální banky a zvyšovaly úrokové sazby. V eurozóně se dočkáme spotřebitelské důvěry, která si mírně pohorší, i tak ale vyhlídky zůstávají příznivé. Německo zveřejní hodnoty inflace, která by měla mírně vzrůst. Ve Spojených státech budou k dispozici statistiky objednávek dlouhodobé spotřeby. http://bit.ly/Kofola_coverageCZ

Včera jsme zahájili pokrývání akcí společnosti Kofola ČeskoSlovensko s nákupním doporučením a cílovou cenou 484 CZK za akcii. Více informací naleznete na http://bit.ly/Kofola_coverageCZ.

Société Générale ponechala nákupní doporučení pro akcie polské banky Bank Millennium a současně snížila doporučení na Držet pro německou automobilku BMW.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu i přes zahájení v zelených číslech nakonec skončilo ve ztrátách. I přes očekávané zvýšení úrokových sazeb Fedem vedl jejich růst k poklesu akciových trhů. Americký prezident Donald Trump na včerejším zasedání OSN ohlásil uzavření obchodní dohody s Jižní Koreou a započetí jednání s Japonskem. Nicméně negativně hovořil o probíhajících jednáních s Kanadou, která by měla vyústit v náhradu dohody NAFTA. Vzhledem k tomu, že je stanoven termín pro finalizaci jednání již na konec tohoto týdne, tak se šance na úspěšné vyřešení celé situace snižují. Spojené státy ale mají připraveno záložní řešení, a to že uzavřou dohodu pouze s Mexikem, které je již připraveno po dřívějších jednáních. Průmyslový Dow Jones ztratil 0,4 %, S&P 500 snížil svoji hodnotu o 0,3 % a technologický Nasdaq si pohoršil o 0,1 %. Nejméně se dařilo finančním institucím (-1,3 %), naopak nejlépe si vedli výrobci luxusního zboží (+0,3 %).

V asijsko-pacifickém regionu se většina trhů nachází ve ztrátách. Ty se pohybují až do výše 1,1 % v případě Číny. Naopak se jihokorejským trhům, které posilují o 0,6 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 1 %, se nejhůře vede technologickým firmám, jež ztrácejí 2,1 %. Zisky se podařilo vybojovat jedinému sektoru, a to výrobcům luxusního zboží, kteří posilují o 0,2 %.

Bankovní sektor

Končí doba dostupných hypoték. Od října, tedy od pondělí, začínají platit přísnější pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů. Celkový výše všech úvěrů žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně splátka úvěru nesmí převýšit 45 % jeho čistého měsíčního příjmu. Tato nová pravidla by na základě údajů České bankovní asociace o poskytnutých úvěrech za loňský rok vyřadila přibližně 20 % všech žadatelů. Navíc ČNB včera opět zvýšila základní úrokovou sazbu – již počtvrté v tomto roce. Hypoteční úvěry se již od dubna drží na průměrné sazbě kolem 2,5 % a neodrážejí tak poslední troje zvýšení úrokových sazeb ČNB. Dá se předpokládat, že banky postupně přistoupí ke zdražování hypotečních úvěrů. Doposud totiž využívaly snadnějšího přístupu k hypotékám a snažily se přilákat co nejvíce klientů. To se však změní již od pondělí.