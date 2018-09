Rozbřesk: 6:1 pro zvýšení sazeb ČNB

Bankovní rada ČNB letos už počtvrté zvýšila své úrokové sazby. Hlavní sazba – dvoutýdenní repo – se tím dostává na úroveň 1,50 %, kde byla naposledy v roce 2009, diskontní sazba na 0,50 % a lombardní sazba na 2,50 %. Pro vyšší sazby zvedlo ruku šest ze sedmi členů rady, zatímco jeden centrální bankéř preferoval ponechání sazeb beze změny, respektive dává podle guvernéra přednost pozvolnějším krokům s ohledem na chování ostatních centrálních bank v Evropě.



Podle guvernéra bylo zvýšení sazeb žádoucí vzhledem k tomu, jak se naplňuje prognóza centrální banky. ČNB tak zaujala postoj, když existuje prostor, tak proč ho nevyužít. Rizika prognózy jsou jinak podle bankovní rady vyrovnaná a nevýrazná a ČNB se pouze pozastavila nad obecnými nejistotami, mezi které řadí nárůst protekcionismu ve světovém obchodě a dění kolem brexitu.



Guvernér se příliš nevyjadřoval ohledně budoucích kroků ČNB, protože na listopadovém zasedání se bude bankovní rada rozhodovat nad novou prognózou a na základě nových čísel. Podle stávající prognózy prostor pro další růst sazeb existuje, nicméně guvernér nechtěl poskytnout žádné jasnější vodítko, zda to bude v listopadu, prosinci nebo později. Načasování nakonec označil za nepodstatné, jasným sdělením však bylo, že dalším krokem bude zvýšení sazeb. Zdá se tedy, že guvernér si chce počkat na nová čísla, než se bude zavazovat k další akci. Připomněl ovšem, že za „neutrální“ či žádoucí považuje sazby mezi 2,5-3,0 %.



Předpokládáme, že ČNB bude ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat i nadále. O čtvrt procentního bodu by mohla zvýšit svoje sazby zřejmě v únoru, kdy bude mít na stole další prognózu. Rizikem i nadále zůstává rychlejší růst úrokových sazeb v závislosti na síle či přesněji slabosti koruny ve srovnání s prognózou. Domácí údaje totiž optimistické přesvědčení ČNB, předpokládající mj. další zrychlení hospodářského růstu, samy o sobě nepotvrdí.



TRHY

CZK a dluhopisy

Guvernér Rusnok lehce zjemnil své výroky ukazující na další růst sazeb do konce tohoto roku a to koruně stačilo k tomu, aby oslabila do blízkosti 25,70 EUR/CZK. Negativní efekt ČNB by neměl korunu hnát do další defenzivy, důležité bude spíše, jak se ve světle růstu amerických sazeb (ne)změní nálada na rozvíjejících se trzích.



Zahraniční forex

Americký dolar pozitivně ocenil včerejší zasedání Fedu a vrátil se do blízkosti 1,17 EUR/USD. Po očekávaném zvýšení sazeb na 2,00-2,25 % sice Fed nezvýšil svůj odhad pro růst sazeb na příští rok, ale posunul lehce vzhůru odhad rovnovážné sazby (na 3 %) a guvernér Powell velice optimisticky hodnotil vyhlídky americké ekonomiky. To dolaru nakonec stačilo, i když dlouhý konec americké výnosové křivky nakonec v reakci na včerejší zasedání šel lehce dolů.



Ropa

Cena ropy Brent se nadále drží v poklidu nad hranicí 82 USD/barel. Nic na tom nezměnila ani včerejší čísla k zásobám od EIA, která - oproti očekávání - reportovala nárůst zásob surové ropy (+1,9 mil. barelů). Podobně pak vzrostly i zásoby benzínu (+1,5 mil. barelů), zatímco zásoby destilátů zamířily opačným směrem (-2,2 mil. barelů). Potvrdilo se tak, že v době, kdy ropnému trhu dominuje obava z dopadu íránských sankcí, nemusí ani medvědí vyznění zásob korigovat převládající býčí sentiment.