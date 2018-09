Japonsko a USA zahájí jednání o dohodě o volném obchodu

Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe se dohodli, že jejich země zahájí jednání o dvoustranné dohodě o volném obchodu. Tokio zatím zahájení jednání odmítalo. Oznámil to dnes Trump po setkání s Abem v New Yorku.



"Dohodli jsme se dnes, že zahájíme obchodní jednání mezi Spojenými státy a Japonskem," prohlásil Trump. Upozornil, že Japonsko z různých důvodů roky nechtělo k jednání přistoupit a nyní je ochotno tak učinit.



Trump dal již několikrát najevo, že se mu nelíbí přebytek obchodní bilance Japonska s USA, který činí 69 miliard USD (1,5 bilionu Kč), a chce dvoustrannou dohodu, která by tento vysoký japonský přebytek vyřešila. Za téměř dvě třetiny této částky může vývoz aut.





Japonští úředníci se obávají, že Trump bude požadovat snížení dovozu japonských automobilů a že by mohl uložit vysoká cla na dovoz aut a automobilových součástek. To by znamenalo velkou ránu pro ekonomiku, která je na vývozu závislá."Opravdu si myslím, že pravděpodobně dospějeme k závěru, a myslím si, že to bude něco velmi vzrušujícího," dodal Trump. Japonsko označil za velmi chytrého a skvělého vyjednávače.Japonský ministr hospodářství Tošimicu Motegi v úterý po setkání s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem japonským médiím řekl, že obě strany dosáhly širokého porozumění ohledně toho, jak podpořit bilaterální obchod, a mohou oznámit podrobnosti dnes. Oba nejvyšší obchodní zástupci se setkali v srpnu, tehdy se jim však nepodařilo dospět k tomu, zda zahájí jednání o bilaterálním volném obchodu. Tokio se obává, že Washington v rámci dohody může vyvíjet tlak na otevření jeho zemědělského trhu, což je politicky velmi citlivé téma, napsala agentura Reuters.