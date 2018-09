Těžařský gigant Bitmain poodhalil svá tajemství

Čínská firma Bitmain, gigant v oboru těžby kryptoměn, zveřejnila 26. září vůbec poprvé finanční výkazy. Takže po měsících spekulací o tom, co vlastně firma plánuje, tyto dokumenty potvrzují její záměr vstoupit na Hongkongskou burzu cenných papírů a také to, že je celkem zisková.

Společnost Bitmain Technologies založili miliardáři Jihan Wu a Micree Zhan a na scénu vstoupila před pěti lety. Čerstvě zveřejněné (a silně redigované) finanční výkazy, které jsou výsledkem auditu provedeného společností KPMG, uvádějí, že během první poloviny roku 2018 firma Bitmain dosáhla zisku 742,7 milionů dolarů, což znamená devítinásobný nárůst oproti předchozímu roku.

„Čistě podle čísel jsou docela ziskoví,“ komentoval výsledky Brian Kelly, zakladatel a ředitel společnosti BKCM. Poznamenal také, že ziskovost Bitmainu účastníky kryptotrhu znepokojovala. Kdyby totiž Bitmain nevydělával, někteří spekulovali, že by musel prodávat své vlastní podíly, které drží, aby mohl financovat své operace, a to by jen vyvolávalo další tlaky na již tak slabé ceny kryptoměn. Ačkoli přesná množství v dokumentech odhalena nejsou, Bitmain veřejně vsadil na měnu bitcoin cash. Po zveřejnění těchto dokumentů cena této měny narostla o dvacet procent dle údajů CoinMarketCap.com. „Nebudou muset prodávat žádné ze svých kryptoměn, které vlastní, a to je pro krytoměny opravdu pozitivní,“ řekl Kelly.

Ze zveřejněných dokumentů dále vyplývá, že Bitmain držel ke konci června kryptoměny v hodnotě 886,9 milionů dolarů, což činí osmadvacet procent jeho celkových aktiv. Takže letošní medvědí trh není pro firmu dobrou zprávou. Ke konci června měla firma přes osmdesát tisíc zákazníků. Odhalena byla také skupina více než čtyřiceti investorů Bitmainu, většinou čínských firem.

V dokumentech se dále uvádí, že čipy a hardwarové produkty, které Bitmain vyrábí, podporují umělou inteligenci, což může být vnímáno jako zajištění firmy proti možným zásahům vůči kryptoměnám, ke kterým může v Číně dojít. Čínská vláda již signalizovala, že by mohla zasáhnout proti kryptotěžbě a již omezila obchodování kryptoměn a zakázala ICO.

„Vidíme slibnou budoucnost ve využití ASIC čipů v oblasti umělé inteligence (AI) a budeme se i nadále zaměřovat na trh AI čipů,“ píše se v dokumentech Bitmainu.

