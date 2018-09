Termín „akomodativní“ vyřazen. Politika se nemění, ujišťuje šéf Fedu

Federální rezervní systém dle očekávání zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů do pásma 2,00-2,25 %. Medián odhadované trajektorie sazeb však zůstává v předchozí podobě. Co se změnilo, je forward guidance Fedu – vyškrtnut byl termín „akomodativní“ měnová politika. Ve skutečnosti, ale o žádnou extrémní změnu nejde, ujistil trhy guvernér Jerome Powell.

Na základě zhodnocení vývoje americké ekonomiky Fed uvádí, že podmínky na trhu práce se nadále zlepšují a že ekonomický růst pokračuje silným tempem. Tvorba nových pracovních míst zůstává v posledních měsících v průměru silná, přičemž nezaměstnanost se drží nízko. Výdaje domácností a investice firem rovněž silně rostou. Inflace na 12měsíční bázi – i v jádrovém vyjádření – poté setrvává poblíž 2% inflačního cíle.

Vzhledem k těmto podmínkám měnový výbor Fedu očekává pokračování v postupném zvyšování úrokových sazeb, které je v souladu s udržitelným růstem, dobrými podmínkami na trhu práce a se symetrickým inflačním cílem centrální banky během střednědobého období. Celkově byla rizika výhledu vyhodnocena jako zhruba vyrovnaná.

Souběžně s tímto vyjádřením byla zveřejněna aktualizovaná prognóza. Ve srovnání s červnovou verzí byl zlepšen výhled HDP za 2018 (z 2,8 % na 3,1 %) a za 2019 (z 2,4 % na 2,5 %). Míra nezaměstnanosti byla pro letošek zvýšena z původních 3,6 % na 3,7 %. Inflace měřená výdaji na spotřebu byla pozměněna pouze pro rok 2019, a to směrem dolů z předchozích 2,1 % na 2 %.

Poprvé byl zveřejněn i výhled pro rok 2021, kdy Fed očekává růst HDP o velikost 1,8 %, což je v souladu s dlouhodobou prognózou. Míra nezaměstnanosti by se měla držet na 3,7 %, Fed tedy ve srovnání s dlouhodobou predikcí na 4,5 % nadále pracuje s poměrně napjatým stavem na trhu práce. Inflace by se poté měla udržet na 2,1 % ve srovnání s cílem na 2 %.

Co se týče sazeb, pro rok 2018 zůstává medián odhadované trajektorie na celkem čtyřech kolech. Znamená to, že bychom se v případě plnění prognózy měli letos dočkat ještě jednoho hiku o velikosti 25 bazických bodů (pro něj se vyslovila většina čítající 12 členů měnového výboru). Výhled pro příští rok setrvává na třech kolech, rok 2020 poté na dvou.

Jedinou změnou je odhad dlouhodobé neutrální sazby, která byla zvýšena z 2,9 % na 3 %. Platí tedy, že již během příštího roku by se měnová politika Fedu měla dostat do mírně restriktivního módu. Vedle toho došlo na vypuštění termínu „akomodativní“ v rámci aktualizované forward guidance. Jak ale během tiské konference uvedl guvernér Powell, vynechání slova „akomodativní“ automaticky neznamená změnu měnové politiky. „Současné sazby jsou stále pod neutrální úrovní, proto je nejlepší čas na vyřazení tohoto slova,“ zdůraznil centrální bankéř. „Ve své podstatě je ale současná měnová politika stále akomodativní,“ dodal.

Prvotní reakce trhů se týkala právě vyškrtnutí výše zmiňovaného termínu. Investoři si tento krok zřejmě vyložili jako náznak pomalejšího procesu utahování měnové politiky, která se postupně přibližuje k úrovni neutrálních sazeb. Dolar v návaznosti na to oslaboval, výnosy amerických bondů padaly, akcie naopak rostly. Powellovo vyjádření však tento vývoj zvrátilo, díky čemuž zelené bankovky prvotní ztráty umazaly a začaly posilovat.

Powell nadále uvedl, že americká ekonomika vykazuje dobré známky zdravého vývoje (podpořen například fiskální politikou Trumpovy administrativy), všechny její aspekty však stále nejsou zcela perfektní. Vedle toho upozornil, že je Fed připraven jednat v případě potřeby. „Pokud by ekonomika začala pokulhávat, jsme připraveni měnovou politiku uvolnit. Pokud by inflace vystřelila významně nad cíl, budeme utahovat, jelikož námi představený výhled nemůžeme garantovat“ řekl guvernér.

Řeč poté přišla i na téma obchodních válek. Powell zdůraznil, že Fed sleduje především sentiment byznys sféry napříč Spojenými státy. V tomto případě, jak přiznal, pozoruje centrální banka rostoucí nervozitu. Na druhou stranu je ale pravdou, že aplikovaná cla jsou stále nízká, proto jejich dopady zůstávají relativně malé. Platí však, že ze svobodného mezinárodního obchodu pod nastavenými férovými pravidly profituje nejen americká ekonomika, ale i ostatní světové, konstatoval šéf Fedu.

V neposlední řadě padla i otázka na přístup Donalda Trumpa, který se několikrát vyjádřil proti zvyšování úrokových sazeb. Powell v tomto případě stroze odpověděl, že Fed má jasně dané cíle a nástroje a že jakékoliv politické dění či komentáře nebere v úvahu.

Pokud bychom chtěli zhodnotit výstup za zářijového zasedání Fedu, hlavní změnou, na kterou trhy reagovaly, bylo vypuštění termínu „akomodativní“. Jak se však ukázalo, v podstatě šlo pouze o „kosmetickou“ úpravu. Ve zbytku roku tudíž očekáváme, že měnový výbor letos zvýší sazby ještě jednou, a to pravděpodobně v prosinci. Pravdou je, že trhy tento krok začaly do svých cen započítávat již před dnešním zasedáním, proto by reakce na samotný hike měla být opět utlumená.

Pro rok 2019 očekáváme pozvolnější tempo utahování měnové politiky odpovídající dvěma, maximálně třem, kolům úrokové normalizace. Svou roli v tomto směru sehraje ekonomické zpomalení spojené s možnými dopady obchodních sporů, odezněním fiskální podpory či s utaženějšími finančními podmínkami.