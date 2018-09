26. září: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v první polovině středečního obchodování posilovaly a jejich růst se zvýraznil po zveřejnění prohlášení Fedu po zářijovém zasedání. Komentáře šéfa centrální banky Jeromea Powella na tiskové konferenci ale vyvolaly mimo jiné pokles výnosů amerických vládních dluhopisů, které s sebou stáhly cenné papíry společností z finančního sektoru. Po kolísání během dne zpevnil americký dolar.

Akcie ve Spojených státech ke konci obchodování zvrátily počáteční zisky a oslabily. Investoři se po rozhodnutí centrální banky zvýšit podle očekávání základní úrokovou sazbu a nechat beze změny výhled dalšího vývoje měnové politiky rozhodli omezit rizikové obchody.

Index Dow klesl o 0,40 % na 26 385,28 bodu, širší index S&P 500 se snížil 0,33 % na 2 905,97 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 0,21 % na 7 990,37 bodu. Dařilo se hlavně zdravotnickým a mediálním firmám, naopak finanční společnosti oslabily. Index volatility VIX stoupl o 3,78 % na 12,89 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o pět bazických bodů na 3,05 %. Dařilo se kryptoměnám (bitcoin +2 %, ethereum +3 %, ripple +18 %).

Fed podle očekávání zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00-2,25 %. Uvedl, že do konce letošního roku plánuje zvýšit úroky ještě jednou a příští rok přikročí ke třem zvýšením základní sazby. "Z prohlášení Fedu vypadla zmínka o 'akomodativní' měnové politice, což si část trhu nejprve mohla vyložit tak, že se centrální banka přiblížila konci cyklu zvyšování sazeb. To ale Powell na tiskové konferenci důrazně vyvrátil," uvedl Michael Arone, hlavní investiční stratég State Street Global Advisors.

Kvůli rozhodnutí centrální banky oslabovaly hlavně firmy citlivé na vývoj úrokových sazeb v čele s bankami (JPMorgan -1,19 %, Bank of America -1,76 %) a realitními firmami. Naopak posílily zdravotnické firmy v čele s biotechnologickými (Biogen+2,26 %).

Mediální firmy poslala na burze vzhůru zpráva, že se společnost 21st Century Fox (+1,02 %) dohodla na prodeji svého podílu v britské Sky americké firmě Comcast (-0,09 %).

Silný úvodní den na burze zažily akcie společnosti SurveyMonkey (obchoduje se pod názvem SVMK, ve středu +41,67 %), která nabízí služby v oblasti digitálních průzkumů a analýzy dat.

Americký dolar po rozhodnutí Fedu a náznacích dalšího růstu úroků posílil. Krátce po zveřejnění prohlášení ze zasedání sice klesl vůči euru i jenu, později však opět ožil, jak obchodníci zpracovali informace z prohlášení. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se zvýšil o 0,1 % na 94,25 bodu. Vůči euru dolar stoupl o 0,2 % na 1,1747 USD a k jenu o 0,2 % na 112,72 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,4 % na 132,39 JPY.

Investoři zůstávají nervózní kvůli obchodnímu sporu mezi USA a Čínou. Peking ve středu oznámil, že sníží dovozní cla na zhruba 1 500 výrobků, včetně strojů a elektrického zařízení. Dolarový index na tuto zprávu reagoval růstem. Dolar zahájil letošní rok poklesem, naděje na růst úroků a obchodní spor mezi USA a Čínou však učinily z americké měny žádanou bezpečnou investici. V posledních týdnech však dolar částečně ztratil půdu pod nohama, protože se zlepšil stav dalších ekonomik včetně eurozóny, a tím se tyto země posunuly blíže ke zpřísňování měnové politiky.

Ropa mírně zlevňovala, a to zejména kvůli překvapivému růstu zásob suroviny v USA. Hrozící americké sankce proti Íránu a s nimi související možný pokles vývozu íránské ropy ale stále drží její ceny vysoko. Zisk by tak ropa mohla vykázat již páté čtvrtletí za sebou.

Zásoby ropy v amerických skladech se podle ropného institutu API v týdnu do 21. září nečekaně silně zvýšily, a to o 2,9 milionu na 400 milionů barelů. Analytici odhadovali nárůst pouze o 1,3 milionu barelů. Spojené státy začnou uplatňovat sankce s cílem zastavit vývoz ropy z Íránu ke 4. listopadu.

Obavy ze ztráty dodávek z tohoto třetího největšího producentského státu v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) jsou hlavním motorem současného růstu ceny ropy. Skutečný dopad sankcí ale zůstává podle analytiků velkou neznámou, výpadek by podle nich mohl činit spíše 500 000 barelů denně než milion barelů, podobně jako při posledním kole sankcí.

Americký prezident Donald Trump v úterý v OSN opět vyzval organizaci OPEC, aby těžila více ropy, a zastavila tak růst jejích cen. Írán obvinil z rozsévání chaosu a slíbil další sankce vůči této zemi.