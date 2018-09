ČNB dokončila hattrick, a to ještě není vše (Tematické analýzy)

Česká národní banka zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 1,5 % a dokončila tím hattrick, tedy trojí zvýšení sazeb na třech po sobě jdoucích zasedáních. Myslíme si, že to letos ještě není vše. Ekonomika jeví známky přehřívání, mzdy uhánějí jako o závod a zaměstnance není kde brát. Slabší růst HDP jen naznačuje, že ekonomika naráží na své produkční možnosti a jednotkové náklady produkce rostou. Přestože guvernér přímo nepotvrdil další zvýšení sazeb před koncem roku, čekáme, že chystaná prognóza z dílny ČNB ukáže další nutnost utahování měnové politiky a bankovní rada tak k dalšímu růstu sazeb přistoupí již na svém příštím zasedání 1. listopadu.

Česká národní banka zvýšila dvoutýdenní repo sazbu potřetí v řadě za sebou o 0,25 pb, tentokrát z 1,25 % na 1,5 %. Pokračuje tak v tempu utahování měnové politiky, jaké jsme tu neviděli přinejmenším od roku 2007. Rozhodnutí ale nebylo jednohlasné. To je novinka, protože předchozí zvýšení sazeb v srpnu bylo konsenzem celé bankovní rady. Přestože jméno radního, který se s rozhodnutím neztotožnil, není známé, docela dobře to mohl být Vladimír Tomšík, kterému končí mandát ke konci listopadu. Bankovní rada by tak brzy ztratila svůj nejvýraznější holubičí hlas.

Na tiskové konferenci guvernér Rusnok přiznal, že další zvýšení sazeb je zřejmě na pořadu dne, ale odmítl poskytnout přesnější vodítko ohledně načasování. To bylo v souladu s naším předpokladem, že než aby se zamkl do konkrétních slibů, tak raději odkáže na novou prognózu, která bude součástí rozhodování na začátku listopadu. To však bylo zklamáním pro trh naladěný na jestřábí notu, výsledkem je znatelné oslabení koruny o téměř deset haléřů. Její kurz přitom nereagoval tolik na samotné rozhodnutí, jako spíše na vyjádření, která zazněla později v průběhu tiskové konference. Hlavním zklamáním byla guvernérova neochota naznačit další zvýšení sazeb do konce roku.

Podle našeho názoru však samotné rozhodnutí ani následná tisková konference nepřinesla nové zprávy. ČNB si je vědomá rostoucích nákladových tlaků z trhu práce, které drží inflaci nad cílem. Guvernér Rusnok zmínil jak nabídkové, tak i poptávkové vlivy posilující cenový růst. Tyto tlaky přitom jen tak brzy nezmizí. ČNB zároveň zřejmě příliš neznepokojuje slabší růst HDP. Z našeho pohledu znamená zklamání z růstu ekonomiky spíše další proinflační faktor z titulu rychleji rostoucích mzdových nákladů na jednotku produkce. Mzdy totiž sprintují rychlostí přes 8 % meziročně a zaměstnanost roste též (poblíž 2 % meziročně).

Čekáme, že nová prognóza z dílny ČNB, která bude podkladem pro další měnověpolitické rozhodnutí na začátku listopadu, ukáže potřebu dalšího zpřísnění měnové politiky. Tato potřeba může dále zesílit, pokud koruna zůstane poblíž současných oslabených úrovní blízko 25,70 CZK/EUR (ČNB totiž pro 4Q očekává průměrný kurz 25,30 CZK/EUR). Proto čekáme, že nová prognóza ČNB přinese změnu výhledu sazeb směrem k více jestřábí trajektorii a bankovní rada se rozhodne pro zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu rovnou na zasedání 1. listopadu. Nová prognóza by také mohla naznačit zvyšování sazeb v příštím roce. Očekáváme další trojí zvýšení postupně až na 2,5 % ve 3Q 2019. To bude již blízko hodnotám, které sama ČNB považuje za neutrální.