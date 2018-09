Neutrální vyznění tiskové konference ČNB oslabilo korunu

Dvoutýdenní repo sazba byla navýšena na úroveň 1,50 %. Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy jako vyrovnaná a nevýrazná. Guvernér znovu zopakoval, že ČNB bude pokračovat v cestě k rovnovážným úrokovým sazbám, které vidí v rozmezí 2,5 % – 3,0 %. Tisková konference jako celek však měla spíše neutrální vyznění, na což reagovaly trhy oslabením koruny , která se v současnosti obchoduje na úrovni EUR/CZK 25,68.V listopadu bude také představena nová makroekonomická prognóza centrální banky, která by měla ukázat zrychlení inflace až na dosah 3 % v prvním čtvrtletí příštího roku z důvodu vyšších cen energií a dalšího růstu mezd . To by měl být hlavní argument pro další zvýšení sazeb ještě v tomto roce. Celý komentář naleznete na