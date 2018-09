Z bank chodí ve velkém podvodné maily. Můžete přijít o tisíce korun

Takzvané phishingové útoky na české obyvatele nepřestávají - naopak. V posledních týdnech přistály v e-mailových schránkách bankovních klientů tisíce e-mailů, které z uživatelů mámí přístupové údaje k účtům. E-maily přitom vypadají jako oficiální komunikace banky.

"Vážený zákazníku, na vašem účtu jsme zaznamenali neobvyklé aktivity, které jsme právě omezili. Chcete-li váš účet obnovit, klikněte níže pro aktualizaci a ověření Vašich informací," stojí v jednom z podvodných e-mailů.

Takovýchto chodí Čechům tisíce - a pokaždé to může být z jiné banky. "Jde o jeden z typických ukázek takzvaného phishingu. Po kliknutí se otevře stránka pro zadání údajů," popisuje průběh útoku Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

"Když jsem e-mail dostal, tak jsem v první moment znejistěl. Než se totiž podíváte na adresu odesílatele, tak vidíte pouze nadpis s názvem banky jako u běžných zpráv od banky. Kdo tohle nezná, tak celkem snadno naletí," popsal svou zkušenost Ondřej F.

U phishingu jde hlavně o součinnost napadeného - tedy že si nevšimne, že přišel e-mail z podezřelé adresy a ve spěchu či strachu z toho, že se opravdu stalo něco zlého, své údaje vyplní.

"Opakujeme a upozorňujeme, že žádná banka takto údaje po svých klientech nikdy nežádá. Navíc hackeři nemají po zadání údajů zcela vyhráno. Drtivá většina bank totiž ještě vyžaduje ověření přes sms, na které při útoku vůbec nemyslí," upozorňuje Hrubý s tím, že ale přeci jen mají i způsob, jak tuto smsku z uživatelů vymámit.

"Dělají to například přes facebook. Hacknou profil vašeho kamaráda a jeho jménem vám napíšou, že omylem zadali do bankovnictví vaše číslo a jestli jim tedy můžete přeposlat kód, který vám přijde na mobil. Vy jim to v důvěře pošlete, protože nevíte, že komunikujete s útočníkem a ne s kamarádem," dodal mluvčí České spořitelny.