Kofola (Koupit, 12m = 484 CZK) - Zahajujeme pokrývání akcií Kofoly

Investiční doporučení: Zahájili jsme pokrývání akcií nápojářské skupiny Kofola.



Roční cílovou cenu jsme stanovili na 484 CZK na akcii

a vzhledem k aktuální ceně doporučujeme akcie Koupit.



Společnost Kofola ČeskoSlovensko je velmi významným hráčem v oblasti produkce nealkoholických nápojů ve střední a jihovýchodní Evropě. Společnost se nejvíce zaměřuje na produkci sycených nápojů a vod, jejichž podíl na celkových tržbách byl v roce 2017 ve výši 42 %, respektive 30 %. Zajímavým potenciálem do budoucna by mohlo být vytvoření nového segmentu tzv. zdravých produktů, kde v této oblasti nedávno proběhly akvizice několika společností, a to například Premium Rosa, Titbit či Leros. Celkové tržby skupiny činily téměř 7 mld. CZK ve 2017.

Očekávaný výhled hospodaření: Očekáváme růst tržeb společnosti díky akvizicím a pokračování v úspěšném rozbíhání chorvatského trhu. Pro Polsko předpokládáme od roku 2019 stabilizaci díky probíhající restrukturalizaci. Celkové tržby skupiny by měly růst průměrným tempem 1,6 % ročně až do roku 2022. Ziskovost firmy bude podpořena klesajícími cenami cukru a očekávaným poklesem cen ropy a na ni navázaných surovin pro výrobu obalových materiálů. Současně předpokládáme pokračování ve štědré dividendové politice, kde se dividendový výnos vůči aktuální tržní ceně pohybuje ve výši 5,7 %.

Ocenění akcií:Pro určení ceny akcií jsme použili model diskontovaného volného cash flow. Fair value jsme odhadli na úrovni 510 CZK, cílová cena je pak stanovena o 5 % níže na 484 CZK. Cílová cena je 71,6 % nad aktuální tržní cenou, což představuje potenciální celkový výnos včetně dividendy ve výši 77,5 %. Při sektorovém srovnání je hodnota akcií Kofoly podhodnocena, když ukazatel EV/EBITDA je pro roky 2018 a 2019 ve výši 15,1, respektive 12,8. Naproti tomu hodnota tohoto ukazatele pro srovnatelné společnosti v sektoru činí 17,3, respektive 16,5. Kofola nabízí nadprůměrný dividendový výnos v porovnání s obdobnými firmami v oboru.

Hlavní rizika: Mezi nejvýznamnější rizika se řadí změny cen vstupních surovin, jako jsou sladidla a obalové materiály. Stejně tak hraje velkou roli i akviziční aktivita Kofoly, kde každá akvizice představuje potenciální riziko nenaplnění očekávaných benefitů.

Očekávané události:

Výsledky za třetí kvartál 2018 společnost zveřejní 12. listopadu.