Allianz: Češi nejbohatší ve východní Evropě, na světě jsou 26.

Češi jsou nejbohatší z celé východní Evropy. Jejich čistá finanční aktiva jsou dvaapůlkrát vyšší, než mají Slováci. Ve světovém žebříčku si proti předchozímu roku o dvě místa polepšili na 26. místo. Vyplývá to z mezinárodní studie o světovém bohatství, kterou zveřejnila skupina Allianz. Ta analyzovala úspory a dluhy v 53 zemích světa. Čistá hodnota finančního bohatství představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy.

Růst finančních aktiv českých domácností v roce 2017 dosáhl 4,4 procenta proti 6,8 procenta v roce 2016. Průměrné čisté bohatství na obyvatele činilo loni v Česku 15.290 eur, tedy podle aktuálního kurzu zhruba 390.000 Kč. Předloni to bylo 12.360 eur, neboli 330.000 Kč podle tehdejšího kurzu.

Na Slovensku loni průměrné bohatství na člověka dělalo asi 2,5krát méně než v ČR (158.000 Kč). Bohatství průměrného Poláka pak v roce 2017 činilo 211.000 Kč.

Rozdíl mezi bývalou západní a východní Evropou je stále značný, německy mluvící sousedé jsou na tom finančně asi 3,5krát lépe než Češi. Průměrný Němec loni vlastnil čistou hodnotu 1,33 milionu Kč. Ještě lépe na tom byl Rakušan se zhruba 1,38 milionu Kč.

Allianz dlouhodobě sleduje také celosvětový vývoj finanční střední třídy, ke které podle ní koncem roku 2017 patřila 1,1 miliardy lidí. Ještě na přelomu tisíciletí to bylo méně než 500 milionů osob. Zhruba polovinu příslušníků střední třídy tvořili v roce 2000 obyvatelé západní Evropy, Severní Ameriky a Japonska. Dnes však v těchto zemích žije dohromady zhruba jen čtvrtina celosvětové střední třídy. Proti tomu podíl Číňanů stoupl v daném období z méně než 30 procent na více než 50 procent, což reálně znamená, že více než 500 milionů obyvatel Číny se za posledních 18 let vyšplhalo do střední třídy. Ve srovnání s tím jen sedm procent obyvatelstva východní Evropy, kam studie započítává i Česko, patří ke globální finanční střední třídě. Jen jedno procento pak k té vyšší.

Čisté bohatství v průměru na obyvatele v roce 2017