Krypto lídři varují Kongres - regulujte prosím, ale s citem, jinak mizíme z USA

Lídři amerického kryptoměnového sektoru se spolu se zástupci Wall Streetu a venture kapitálových firem setkali s americkými zákonodárci, aby diskutovali o budoucnosti nového sektoru v USA. Zástupci vyzvali zákonodárce, aby urychleně hledali cesty adekvátní regulace nového sektoru, ale pokud možno ne cestou prosté aplikace již existujících regulativ obvyklých v jiných sektorech aktiv jako jsou například akcie Kryptoměny vyžadují zcela nový přístup, stará pravidla pro staré třídy aktiv nejsou vhodná.Podle Mike Lemperse z Coinbase chtějí firmy ze sektoru to samé co regulátoři a sice férové a řádně fungující trhy. Pokud nebude k dispozici adekvátní a přitom dostatečně vstřícný regulatorní rámec bude hrozit odliv inovativních projektů tohoto druhu z USA do zemí s lepší regulací nového sektoru.