Trump: OPEC oškubává zbytek světa vysokými cenami ropy a to už nelze tolerovat

Americký prezident Donald Trump to na včerejším valném shromáždění OSN zase rozjel, když obvinil OPEC, že jako obvykle "oškubává a podvádí" zbytek světa vysokými cenami ropy Podle Trumpa USA mnoho zemí sdružených v OPECu v minulosti bránily a to zcela zadarmo a tyto země se nyní odvděčují příliš vysokými cenami ropy , což není správné. USA opětovně požadují zastavení růstu cen ropy a začátek jejich snižování s tím, že současnou vysokou úroveň nehodlají déle tolerovat.Mnozí analytici ve svých komentářích připomínají Trumpovi, že vysoké ceny jsou do značné míry právě jeho dílem, když rozhodl o vypovězení jaderné dohody s Íránem a o opětovném obnovení hospodářských sankcí vůči této zemi, která je jedním z předních producentů a vývozců ropy v celosvětovém měřítku. Právě výpadek produkce a exportu z tohoto směru se pak trhu nedaří zcela vyrovnat, což přispívá k růstu cen.Trumpovy výpady odmítl také ropný ministr Saúdské Arábie Khalid al-Falih, když odmítl, že by OPEC sám tlačil jakkoli ceny vzhůru. Jeho snahou je, aby byl svět ropou dostatečně zásoben.