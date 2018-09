Rozbřesk: ČNB zvýší sazby na 1,50 %, jak moc guvernér Rusnok zmírní jestřábí výroky?

Na dnešním zasedání by ČNB opět, již po počtvrté v tomto roce, měla sáhnout k zvýšení úrokových sazeb a posunout základní repo-sazbu na 1,50 %. To by samo o sobě nemělo být zásadním překvapením. Důležitější budou doprovodné komentáře ukazující na odhodlanost centrální banky pokračovat dál podobným tempem.



Guvernér Rusnok naznačil v posledním rozhovoru, že by sazby mohly jít do konce roku vzhůru ještě jednou. Pokud by k tomu ovšem ČNB v listopadu přistoupila, jednalo by se již o pátý růst sazeb za tento rok a čtvrtý růst sazeb v řadě. To je poněkud agresivní politika ve chvíli, kdy ECB ještě bez většího stresu vyčkává se sazbami zaparkovanými v záporných vodách. I proto se může proti takto rychlému zvyšování sazeb postupně zvedat odpor (viz například poslední vyjádření Oldřicha Dědka). ČNB nebude chtít rychlým růstem sazeb ekonomiku překvapit a vyslat signál, že je pod tlakem vnějších okolností…





Pro rychlejší růst sazeb bude dál hovořit především česká koruna , která by měla posílit podle prognózy v posledním kvartále ke 25,30 EUR/CZK a zatím se jí do toho příliš nechce. Na druhou stranu pokud odchylka kurzu nebude výrazně vyšší než 1 %, může si ČNB počkat s dalším růstem sazeb na únorové zasedání (náš základní scénář). Jedním z dobrých důvodů může být kromě prostého strachu z příliš rychlého postupu i nutnost revidovat v listopadu směrem dolů odhady růstu HDP na konec tohoto roku a pravděpodobně i na rok příští. Pokud dnes guvernér Rusnok trochu zmírní svoji poslední jestřábí rétoriku, koruna těžko v reakci na zasedání výrazněji zaboduje.

TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se po krátkém výletu pod 25,50 EUR/CZK drží již několik dní v okolí 25,60 EUR/CZK. Dnes pro ní bude zásadní, jak moc guvernér Rusnok obrousí poslední jestřábí výroky. Večer potom může být citlivá na jakékoliv zhoršení nálady na rozvíjejících se trzích ve světle zasedání amerického Fedu.



Zahraniční forex

S ohledem na minimální volatilitu eurodolaru se netřeba zaobírat tím, co bylo včera, a je třeba se přesunout rovnou k tomu, co bude dnes, neboť večer zasedá americká centrální banka a je nutné být ve střehu.



Tak tedy Fed večer zvýší oficiální úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů (horní sazba se tak dostane na 2,25 %) a vydá pokyn k tomu, aby se počínaje zítřkem prodávaly (z jeho bilance) dluhopisy v hodnotě 50 mld. USD (za měsíc). Kromě těchto měnově-politických rozhodnutí však bude veledůležitý pohled na novou projekci úrokových sazeb - tak jak ji uvidí mediánový názor členů vedení Fedu. V první řadě bychom se měli dočkat jednoznačného signálu, že i v prosinci se dočkáme dalšího zvýšení úroků. Za druhé - ve vedení Fedu se objevili ještě dva noví členové a půjde o to, zda se díky tomu lehce nezmění projektovaná trajektorie úrokových sazeb pro roky 2018 a 2019, resp. zdali se neposune výše i odhadovaná rovnovážná sazba Fedu. Pokud by se tak stalo - přičemž kosmetický posun vzhůru je možný - tak by to byl pro dolar pozitivní moment. Rovněž tak bonusem pro americkou měnu může být i to, pokud v komentáři FOMC zůstane nedotčeno hodnocení (současné) měnové politiky jako “akomodativní”.



Ropa

Donald Trump sice dále hlasitě protestuje proti vysokým cenám ropy, zatím však bez výraznějšího úspěchu. Ve svém včerejším projevu v OSN doslova prohlásil, že státy OPEC “oškubávají ostatní země” a měly by okamžitě snížit cenu ropy. Ta však prozatím v poklidu setrvává poblíž 82 dolarů za barel.



Dnes budou na pořadu dne oficiální čísla k zásobám z dílny EIA. Včerejší předskokan API naznačuje jejich mírný nárůst, nicméně s ohledem na převládající býčí sentiment je dost dobře možné, že by i tento výsledek zůstal bez významnější cenové reakce.