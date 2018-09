Bezdýmný produkt IQOS od Philip Morris má v ČR prvního konkurenta (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

IQOS od Philip Morris ČR má od včerejšího dne konkurenta v podobě glo od British American Tobacco.

Evropské akcie by mohly na počátku seance zamířit výše.

Dnešek bude ve znamení zvyšování úrokových sazeb. Ty by se měly zvýšit jak ve Spojených státech, tak i u nás, a to shodně o 25 bb. Mimo to budou v USA zveřejněny prodeje nových domů.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu i přes zahájení v zelených číslech nakonec skončilo převážně ve ztrátách. Důvodem byl projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na půdě OSN, kde se mimo jiné vyjádřil i k problematice obchodní politiky. Prohlásil, že Spojené státy už více nebudou tolerovat zneužívání jejich dosavadní obchodní politiky. Tyto komentáře v kontextu probíhajících událostí, kdy od počátku týdne platí vzájemná dovozní cla mezi USA a Čínou přilila pomyslný olej do ohně. Trhy na to reagovaly poklesem. Průmyslový Dow Jones ztratil 0,3 %, S&P 500 snížil svoji hodnotu o 0,1 % a technologický Nasdaq jako jediný si udržel zisky ve výši 0,2 %. Nejméně se dařilo síťovým odvětvím (-1,2 %), naopak nejlépe si vedly energetické společnosti (+0,6 %), které reagovaly na další růst cen ropy. Ta se včera dostala na úroveň 81,5 USD za barel, což je nejvýše od roku 2014.

V asijsko-pacifickém regionu většina trhů roste navzdory prohlášením Trumpa. Zisky se pohybují až do výše 1,7 % v případě Hongkongu. Naopak se příliš nedaří indonéským (-0,5 %) či indickým (-0,3 %) trhům. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který posiluje o 0,4 %, se nejlépe vede energetickému sektoru (+2,4 %), zatímco finanční instituce zaznamenávají nejhlubší ztráty ve výši 1 %.

Philip Morris ČR

Do včerejšího dne byla společnost Philip Morris ČR jedinou tabákovou firmou u nás, která prodávala nejnovější technologii bezdýmných cigaretových výrobků. Nově se k ní připojil její konkurent, společnost British American Tobacco (BAT). Ta včera odprezentovala svůj konkurenční produkt glo (PMČR má IQOS) a náplně neo (PMČR má HEETS). Zaváděcí cena produktu je vyšší, než tomu je u PMČR. BAT prodává glo za 2700 CZK a krabičku náplní neo s 20 kusy za 100 CZK. PMČR nabízí IQOS včetně 10 krabiček náplní HEETS dohromady za 1790 CZK (samotná krabička HEETS s 20 kusy stojí 100 CZK). Produkty IQOS na tuzemském trhu používalo 130 tisíc lidí ke konci června. Společnost BAT by ráda získala do jednoho roku alespoň 20 tisíc uživatelů a současně odhaduje, že do roku 2030 budou bezdýmné produkty zaujímat 30% podíl na trhu uživatelů tabáku. Trojka na českém trhu, společnost Japan Tobacco International (JPI), již také prodává svůj bezdýmný produkt Ploom, ale zatím pouze v Japonsku, USA, Kanadě a ve Švýcarsku. Ředitel komunikace JPI uvedl, že se v brzké době plánuje vstup na další evropské trhy s tím, že Česko se nevylučuje.