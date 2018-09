Fed zvedne sazby na 2,00-2,25 %

S ohledem na minimální volatilitu eurodolaru se netřeba zaobírat tím, co bylo včera a je třeba se přesunout rovnou k tomu, co bude dnes, neboť večer zasedá americká centrální banka a je nutné být ve střehu.Tak tedy Fed večer zvýší oficiální úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů (horní sazba se tak dostane na 2,25 %) a vydá pokyn k tomu, aby se počínaje zítřkem prodávaly (z jeho bilance) dluhopisy v hodnotě 50 mld. USD (za měsíc). Kromě těchto měnově-politických rozhodnutí však bude veledůležitý pohled na novou projekci úrokových sazeb - tak jak ji uvidí mediánový názor členů vedení Fedu. V první řadě bychom se měli dočkat jednoznačného signálu, že i v prosinci se dočkáme dalšího zvýšení úroků. Za druhé - ve vedení Fedu se objevili ještě dva noví členové a půjde o to, zda se díky tomu lehce nezmění projektovaná trajektorie úrokových sazeb pro roky 2018 a 2019, resp. zdali se neposune výše i odhadovaná rovnovážná sazba Fedu. Pokud by se tak stalo - přičemž kosmetický posun vzhůru je možný - tak by to byl pro dolar pozitivní moment. Rovněž tak bonusem pro americkou měnu může být i to, pokud v komentáři FOMC zůstane nedotčeno hodnocení (současné) měnové politiky jako “akomodativní”.