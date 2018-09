Ranní glosa: ČNB zvýší sazby na 1,50 %

Na dnešním zasedání by ČNB opět, již po počtvrté v tomto roce, měla sáhnout k zvýšení úrokových sazeb a posunout základní repo -sazbu na 1,50 %. To by samo o sobě nemělo být zásadním překvapením. Důležitější budou doprovodné komentáře ukazující na odhodlanost centrální banky pokračovat dál podobným tempem.Guvernér Rusnok naznačil v posledním rozhovoru, že by sazby mohly jít do konce roku vzhůru ještě jednou. Pokud by k tomu ovšem ČNB v listopadu přistoupila, jednalo by se již o pátý růst sazeb za tento rok a čtvrtý růst sazeb v řadě. To je poněkud agresivní politika ve chvíli, kdy ECB ještě bez většího stresu vyčkává se sazbami zaparkovanými v záporných vodách. I proto se může proti takto rychlému zvyšování sazeb postupně zvedat odpor (viz například poslední vyjádření Oldřicha Dědka). ČNB nebude chtít rychlým růstem sazeb ekonomiku překvapit a vyslat signál, že je pod tlakem vnějších okolností…Pro rychlejší růst sazeb bude dál hovořit především česká koruna , která by měla posílit podle prognózy v posledním kvartále ke 25,30 EUR/CZK a zatím se jí do toho příliš nechce. Na druhou stranu pokud odchylka kurzu nebude výrazně vyšší než 1 %, může si ČNB počkat s dalším růstem sazeb na únorové zasedání (náš základní scénář). Jedním z dobrých důvodů může být kromě prostého strachu z příliš rychlého postupu i nutnost revidovat v listopadu směrem dolů odhady růstu HDP na konec tohoto roku a pravděpodobně i na rok příští. Pokud dnes guvernér Rusnok trochu zmírní svoji poslední jestřábí rétoriku, koruna těžko v reakci na zasedání výrazněji zaboduje.