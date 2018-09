Trump v OSN pochválil KLDR, vyzval k izolaci Íránu

Americký prezident Donald Trump v úterý během svého vystoupení na Valném shromáždění OSN v New Yorku pochválil Severní Koreu za její přístup k jednáním o jejím jaderném a raketovém programu. Naopak kritizoval íránské vůdce, kteří podle něj rozsévají chaos, smrt a destrukci, a vyzýval k izolaci íránského režimu. Rusko šéf Bílého domu ve své řeči zmínil jen okrajově v souvislosti s projektem plynovodu Nord Stream 2, který Washington kritizuje. Trump svůj druhý prezidentský projev na půdě OSN využil také k tomu, aby světovému společenství připomněl, že Spojené státy pod jeho vedením budou chránit své národní zájmy.



USA budou podle Trumpa rovněž finančně pomáhat pouze těm zemím, které chovají k USA respekt a které s nimi mají přátelské vztahy. Ministr zahraničí Mike Pompeo přehodnotí výši příspěvků tekoucích do světa z Washingtonu, uvedl americký prezident.





Trump, jenž do jednacího sálu dorazil pozdě, což si vynutilo změnu v pořadí řečníků, svůj proslov zahájil chválou své vlády. "Za méně než dva roky toho má administrativa dosáhla více než téměř jakákoli jiná administrativa v historii naší země," prohlásil Trump, což mezi některými přítomnými státníky vyvolalo smích. "Takovou reakci jsem nečekal, ale to je v pořádku," reagoval šéf Bílého domu.Poté se věnoval Severní Koreji. Tamnímu vůdci Kim Čong-unovi, s nímž se v červnu sešel v Singapuru, poděkoval za odvahu a vstřícnost, ale zdůraznil, že Pchjongjang musí ještě podniknout řadu kroků k denuklearizaci Korejského poloostrova. Sankce vůči severokorejskému režimu zůstávají v platnosti, zdůraznil Trump. Loni přitom ve svém prvním projevu na VS OSN označil Kima za "Rakeťáka na sebevražedné misi", severokorejský režim za zvrácený a hrozil jeho zničením.Mnohem tvrdší tón dnes Trump zvolil vůči Íránu, jehož vůdci podle něj rozsévají chaos, smrt a destrukci. Ostatní země by se měly podílet na izolaci íránského režimu, uvedla hlava USA. Spojené státy podle Trumpa po listopadovém obnovení dřívějších postihů zavedou proti Teheránu další sankce. Trump v části projevu věnované Blízkému východu rovněž zopakoval, že Washington zareaguje, pokud syrský režim použije chemické zbraně.USA letos odstoupily od dohody velmocí s Íránem, který výměnou za zmírnění sankcí omezil svůj jaderný program, a minulý měsíc zavedl Washington proti Íránu nové sankce.Íránský prezident Hasan Rúhání, jenž na půdě OSN hovořil pár hodin po Trumpovi, označil projev svého amerického protějšku za absurdní. Kritizoval "nezákonné a jednostranné" americké sankce vůči Íránu a uvedl, že nikdo nemůže být donucen k dialogu silou. Washington vyzval k návratu k jednacímu stolu.Rusko zmínil Trump jen okrajově, a to když podobně jako v minulosti kritizoval budovaný plynovod Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska přímo do Německa. "Německo se stane zcela závislé na ruské energii , pokud okamžitě nezmění svůj přístup," varoval Trump, zatímco členové německé delegace podle agentury AP kroutili hlavami. Budovaný plynovod spojí Německo s Ruskem po dně Baltického moře. Trump projekt kritizuje opakovaně, podle něj takto Moskva posílí svůj vliv v Evropě Trump se ve svém projevu také opět zaměřil na Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Obvinil ropný kartel, že "oškubává" zbytek světa, a vyzval ho, aby přestal zvyšovat ceny ropy