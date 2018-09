Růst sazeb ČNB i Fedu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Česká národní banka zřejmě přikročí ke třetímu zvýšení sazeb v řadě a může naznačit, co chystá ve zbytku roku. Pokud budou v dnešních vyjádřeních guvernéra Rusnoka chybět náznaky dalšího růstu sazeb, může to být pro trh zklamáním. Soudíme však, že se letos ještě jednoho „hiku“ dočkáme. Zvyšovat sazby bude i americký Fed, který se tím posune do prostoru neutrálních sazeb.

Zvýšení sazeb Fedu je hotová věc

Na svém dnešním zasedání zvýší Fed sazby o 0,25 procentního bodu na 2,00-2,25 %. Sazby se tak posunou na dolní hranici odhadu, na kterém Fed vnímá jejich neutrální úroveň. Nečekáme ale změnu rétoriky ve směru nutnosti zpřísňování měnové politiky nad její neutrální polohu, současné zvyšování sazeb je stále vnímáno jako návrat k normálu. Zřejmě se nezmění ani výhled úrokové trajektorie, Fed tak letos k jejich zvýšení přistoupí ještě jednou. V příštím roce očekáváme další dvojí zvýšení sazeb, pak se však v politice americké centrální banky projeví námi očekávaný ekonomický útlum na přelomu let 2019/2020, kdy se cyklus zvyšování sazeb zastaví. Více jsme napsali v našem reportu zde http://bit.ly/2IfEmU2.

Síla důvěry v americkou ekonomiku dále překvapuje

Fed má pro zvyšování sazeb dobré důvody. Včera zveřejněná čísla šetření Richmondského Fedu mezi průmyslovými podniky překonala všechny předchozí odhady a dosáhla historicky nejvyšší hodnoty. Podobně i spotřebitelská důvěra rozdupala očekávání trhu a přiblížila se rekordním hodnotám z dávného roku 1999. Americká ekonomika je tedy ve výjimečně dobré kondici. Jak dlouho ale může optimismus výrobců i spotřebitelů vydržet? Ekonomové SG očekávají ochlazení ke konci příštího roku, ve kterém se projeví tlak rostoucích mezd, úrokových sazeb a dalších nákladů na marže firem. K recesi už pak může chybět už jen krůček v podobě výpadku části zahraniční poptávky.

Česká národní banka dokončí hattrick

Jak jsme již psali v našem ČNB Focusu zde http://bit.ly/2xDo7LF, od dnešního zasedání očekáváme v souladu s trhem zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu. Tím centrální banka dokončí historicky první hattrick, tedy trojí zvýšení sazeb na třech po sobě jdoucích zasedáních. Toto tempo zpřísňování měnové politiky nemá v historii České republiky obdoby. Ekonomika je na to zralá, najít zaměstnance je pro firmy čím dál tím větší oříšek a rostoucí mzdové náklady se již promítají do cen.

Zajímavější bude, jak vyzní následující tisková konference. Podle nás guvernér Rusnok neprozradí mnoho nového, pouze poukáže na to, že ekonomika se vyvíjí v souladu se stávající prognózou. Ohledně dalšího výhledu odkáže na připravovanou prognózu, která bude podkladem pro listopadové rozhodnutí. Absence jestřábího vyjádření by mohla trhy zaskočit a koruna by se mohla ocitnout pod krátkodobým výprodejním tlakem. Soudíme však, že právě listopadová prognóza z důvodu stále slabé koruny a nepolevujícího napětí na trhu práce naplno ukáže potřebu dalšího zpřísňování měnové politiky a povede k dalšímu růstu sazeb.

Korunový trh se před zasedáním ČNB zklidnil

Včerejší obchodování se neslo v klidné atmosféře před dnešním zasedáním České národní banky. Korunový trh před očekávaným zvýšením sazeb ČNB spíše vybíral předchozí zisky a v uplynulých dnech měl tendenci mírně oslabovat. Ani včerejšek na tomto vývoji nic nezměnil, koruna se tak ke konci dne obchodovala na úrovních kolem 25,63 CZK/EUR, přitom ještě před týdnem byla o celých dvacet haléřů silnější. Žádné velké vzrušení nepanovalo ani u našich středoevropských sousedů, polská nezaměstnanost pouze potvrdila nedostatek volných kapacit na trhu práce a kurz zlotého tak mírně posílil k hodnotě 4,286 PLN/EUR. Maďarský forint měl zatím tendenci spíše oslabovat a evropské obchodování uzavíral poblíž 324,4 HUF/EUR.