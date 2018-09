Jakékoliv překvapení Fedu má potenciál vyvolat bouři na dluhopisovém trhu

Průměrné odhady rady guvernérů v posledních čtvrtletích vzrostly a nyní ukazují na celkově čtyři zvýšení (o 0,25%) v roce 2018 a další tři navýšení v roce 2019. Bylo by překvapivé, kdyby v září došlo ke změnám v těchto predikcích, a to zejména proto, že ekonomika roste v souladu s cílením Fedu z června 2018. Změna počtu navýšení pro rok 2018 nebo 2019 by byla skutečně překvapením a trh dluhopisů by pravděpodobně silně reagoval.