Comcast už drží 30 procent Sky, do konce října chce většinu

Americká kabelová společnost Comcast, která o víkendu zvítězila v boji o převzetí britské placené televize Sky, už koupila přes 30 procent jejích akcií. Překročení 30procentní hranice znamená, že Comcast musí ostatním investorům nabídnout odkup akcií za cenu 17,28 libry, s níž aukci vyhrála. Uvedla to dnes agentura Reuters. Dluh amerického kabelového gigantu by tak ale mohl snadno vystoupit až nad 100 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč).



Společnost Comcast chce v nákupech za cenu 17,28 libry pokračovat. Aby převzetí televize Sky dokončila, potřebuje koupit 50 procent plus jednu akcii. Doufá, že se jí to podaří do konce příštího měsíce.





Nabídka Comcastu, s níž zvítězil nad společností 21st Century Fox mediálního magnáta Ruperta Murdocha, ohodnotila celou firmu Sky na zhruba 30 miliard liber (857 miliard Kč ). Televize je z 39 procent v rukou Murdochovy společnosti. Mediální aktivity firmy Fox , včetně podílu v televizi Sky, ale nyní převezme za zhruba 71 miliard dolarů americký zábavní gigant Walt Disney. Ani Fox , ani Disney agentuře nesdělily, jaké plány s podílem mají.Vítězství v aukci může Comcast katapultovat do klubu několika málo firem s dluhovým zatížením přes 100 miliard dolarů . V tuto chvíli není jasné, jaký podíl na Sky skončí v rukou americké kabelové společnosti. Pokud to ale bude celá televize, výpůjčky Comcastu se mohou téměř zdvojnásobit na 114 miliard dolarů a spolu s tím se může dostat pod tlak i hodnocení její úvěrové spolehlivosti, poznamenala agentura Bloomberg.Comcast se začal o Sky ucházet v únoru. Ratingová agentura S&P už tehdy uvedla, že rating Comcastu na stupni A minus by mohla snížit. Nyní je čtyři stupně nad neinvestiční, spekulativní kategorii nazývanou junk. Agentura Moody's své hodnocení, které je také čtyři stupně nad junk, nyní ponechala.V případě, že Fox svůj 39procentní podíl v televizi Sky neprodá a Comcast získá 61 procent, její dluh bude na 100 miliardách dolarů . Dostala by se do nevelké společnosti firem s obrovským dluhem, kde je AT&T se 190 miliardami, Verizon se 115 miliardami, AB InBev se 104,4 miliardy a Apple s částkou 102,6 miliardy dolarů