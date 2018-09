Ministryně Marta Nováková je nespokojena s plněním akčního plánu pro chytré přenosové sítě

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková není spokojena s plněním Akčního plánu ČR pro chytré sítě. Uvedla to dnes v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle ministryně Novákové je Národní akční plán pro chytré sítě zpracován velmi obecně. „Je tam 46 opatření, která jsou zpracována do velkého technického detailu, ale vytrácí se hlavní směr, kterým by mělo být zavádění chytrých technologií (např. elektroměrů), celková digitalizace připojení do sítě, integrace nových energetických zdrojů a v neposlední řadě i napojení české přenosové sítě do okolních zemí,“ okomentovala současný stav plnění akčního plánu ministryně Marta Nováková.

Národní akční plán pro chytré sítě byl schválen v roce 2015 a je také důležitým dokumentem pro plnění jak programového prohlášení vlády, tak i záměrů Evropské komise. Ta definovala politiku digitalizace společnosti jako jeden z hlavních a prioritních cílů. Podle ministryně Marty Novákové indikuje důvody zpoždění Cost benefit analýza, kterou si nechalo zpracovat MPO. „Z té analýzy vyplynulo, že například zavádění chytrých elektroměrů je nevýhodné a tak se tomu nikdo nevěnoval,“ řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Podle ministryně Novákové je nyní nezbytné udělat aktualizaci akčního plánu a realisticky posoudit i zapracované termíny pro splnění jednotlivých cílů. „I ze strany Evropské komise, i ze strany okolních zemí, které jsou technologicky před námi, je silný tlak na to, abychom se s tím srovnali. Je před námi obrovské množství práce, protože Česká republika je mezi třemi zeměmi, které nemají hotovo téměř nic,“ dodala Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu České republiky.







Publikováno:

25.9.2018