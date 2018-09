Slovenská centrální banka snížila výhled růstu HDP na příští rok

Slovenská centrální banka snížila výhled růstu domácí ekonomiky na příští rok na 4,5 procenta z dosavadních 4,8 procenta. Odhad letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP) ponechala na čtyřech procentech. Novou prognózu dnes zveřejnila NBS.



"Důvodem revize směrem dolů je slabší zahraniční poptávka a dřívější náběh investic v automobilovém průmyslu," řekl novinářům guvernér NBS Jozef Makúch.





Hlavním tahounem slovenské ekonomiky je právě odvětví výroby aut a součástek. Novou továrnu v zemi pod Tatrami staví automobilka Jaguar Land Rover, v zemi již montují vozidla automobilky Kia Motors, PSA NBS předpokládá oproti dosavadní prognóze rychlejší růst zaměstnanosti mezd . Platy by měly letos a v dalších dvou letech růst shodně o více než šest procent. To se podle NBS projeví v inflaci , která by i s ohledem na očekávané zdražování energií a služeb mohla v příštím roce dosáhnout 2,7 procenta.Stávající dobrý ekonomický vývoj země by vláda podle Makúcha měla využít k reformám, včetně zlepšování podnikatelského prostředí s cílem připravit se na možná budoucí rizika. Upozornil také, že produktivita práce na Slovensku začíná zaostávat za zvyšováním mezd Minulý týden zveřejnilo novou ekonomickou prognózu slovenské ministerstvo financí, které ponechalo letošní výhled růstu HDP na 4,1 procenta. V příštím roce bude tempo růstu slovenské ekonomiky podle úřadu kulminovat na úrovni 4,5 procenta.