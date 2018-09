AAA Auto: Malé vozy jdou na dračku, v srpnu a září se jich prodalo rekordní množství

Přestože poslední roky roste nejvyšší tempem poptávka po větších vozech jako MPV, kombi nebo SUV, v srpnu a září v AAA AUTO rapidně vzrostl zájem také o malé vozy. Prodalo je jich nejvíce za posledních pět let. Zákazníci jsou do malého vozu ochotni investovat v průměru 161 tisíc korun a rádi si připlatí za výbavu. Vyplynulo to ze statistik prodejce AAA AUTO za posledních 50 dní.

V síti autocenter největšího prodejce ojetých automobilů se v letošním roce prodalo již téměř 12 000 malých vozů s průměrnou cenou 161 tisíc korun. Největší zájem je ale od začátku srpna. Za posledních padesát dnů se prodalo 2500 malých aut, nejčastěji ve verzi hatchback. „Konec léta a začátek podzimu je vždy spojen se začátkem školního roku, kdy obzvláště mladí lidé a studenti řeší potřebu automobilu. Většina z nich neprahne po větších autech, ale spíše sahají po menších vozech s nezbytným komfortem jako je například klimatizace či propojení s telefonem pro poslech hudby a handsfree volání. Za nižší cenu si tak mohou pořídit auto s výkonnějším motorem a slušnou výbavou,“ uvedla generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová a doplnila: „Letošní rok poptávka po automobilech ještě zesílila díky půjčkám dostupným i pro mladou generaci. Od srpna jsme v průměru prodali o 9% více těchto vozů než průměrně ve stejné době v předchozích pěti letech.“

Malé vozy, o které je mezi ojetinami největší zájem, jsou nejčastěji značky Škoda, Hyundai nebo Volkswagen. Nejoblíbenějším modelem je Škoda Fabia následovaná Hyundaiem ix20 a i20. Čtyři pětiny těchto aut mají benzinový motor. „Tím se malé vozy liší od celkového poměru paliv, který i přes aféru dieselgate zůstává víceméně vyrovnaný,“ poznamenala Karolína Topolová.

Pouze 1 % malých aut jsou čtyřkolky a z 93 % jde o verzi v manuálu. Významně roste poptávka po komfortní výbavě, kdy je manuální klimatizace minimální základ a nezbytností se začíná stávat i USB a bluetooth připojení. Nejoblíbenějšími barvami jsou stříbrošedá, červená a modrá.

Nejprodávanější malé vozy v AAA AUTO:

Rok 2017 Rok 2018 1 Škoda Fabia Škoda Fabia 2 Hyundai i20 Hyundai ix20 3 VW Polo Hyundai i20 4 Hyundai ix20 VW Polo 5 Renault Thalia Ford Fiesta 6 Opel Corsa Renault Thalia 7 Toyota Yaris Toyota Yaris 8 Ford Fiesta Renault Clio 9 Citroën C3 Citroën C3 10 Renault Clio Opel Corsa