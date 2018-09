Fidelity Int.: Vládní dluhopisy ovlivní geopolitická nejistota

Americký FED bude muset v nadcházejícím období vybalancovat v souladu s kvantitativním utahováním a rostoucím množstvím emisí vládních dluhopisů další růst úrokových sazeb. Je proto možné, že nezvládne v roce 2019 zajistit tři plánovaná zvýšení. Evropská centrální banka se dokonce zavázala, že zvýšení sazeb v první polovině roku 2019 neproběhne. Na dluhopisy budou mít kromě toho vliv i dopady amerických sporů o cla či situace na rozvíjejících se trzích. Obojí má za následek vyšší volatilitu a nejistotu.

V roce 2019 se růst americké ekonomiky pravděpodobně zpomalí, ale stále bude větší než u zbytku světa, a to díky stále příznivým finančním podmínkám a fiskálním stimulům, které přišly na počátku roku 2018. FED přesto bude muset vyrovnávat další růst úrokových sazeb s kvantitativním uvolňováním a rostoucí emisí amerických vládních dluhopisů. Je možné, že se nepodaří dosáhnout třech plánovaných navýšení sazeb v roce 2019. Výzvy pro růst americké ekonomiky a rozhodování FEDu budou promítnuty do cen na trhu s tím, že v současné době je křivka amerických vládních dluhopisů na své nejplošší úrovni od roku 2007. Analytici Fidelity International přitom očekávají její další zplošťování. Nepospíchají však se závěrem, že by plochá, nebo dokonce invertovaná křivka nutně znamenala předpověď recese. Očekávají ovšem, že výnosy amerických desetiletých vládních dluhopisů prorazí nedávnou hranici, což je dáno přísnou monetární politikou a stále dobrým makroekonomickým pozadím.

V Evropě už Evropská centrální banka není středem pozornosti účastníků trhu poté, co se zavázala, že úrokové sazby zůstanou beze změny až do druhé poloviny roku 2019. Na trhu jsou jen malá očekávání, že se sazby budou zvyšovat, a analytici Fidelity International odhadují, že v září příštího roku bude v cenách promítnuto zvýšení sazeb o 7 bazických bodů. Zatímco měnová politika zůstane asi chvíli bez významných událostí, samotná politická situace zůstává pro evropské investory v centru jejich pozornosti.

Na konci září proběhne jednání o italském rozpočtu, přičemž novinové titulky zatím jen zvyšují volatilitu všech italských aktiv. Po posledních událostech se italské vládní dluhopisy jeví s horší cenou než jiné alternativy z okrajových částí Evropské unie a mají k tomu dobrý důvod. Trh oprávněně vyvíjí tlak na italskou vládu v čele s Legou a Hnutím pěti hvězd, aby vytvořila rozpočet v souladu s nařízeními z Bruselu. Nezanedbatelná pravděpodobnost Italexitu je přitom promítána v cenách. Výnosy na 3leté italské vládní dluhopisy naznačují, že trh zohledňuje v cenách zhruba 20% pravděpodobnost znehodnocení o 30 % cen, což je dost. Analytici Fidelity International předpokládají, že italská vláda nakonec schválí rozpočet v souladu s tříprocentním limitem EU, ale trh může v mezidobí zintenzivnit tlak na ocenění. Ze stejného důvodu by německé vládní dluhopisy měly být obchodovány v souladu s tržním sentimentem vzhledem k Itálii, a to do té doby, než bude jasný další vývoj.

Ve Velké Británii je hlavním stimulem ocenění britských vládních dluhopisů, ale i ostatních britských aktiv, Brexit. Nejnovější zprávy signalizující zatím nulovou dohodu Bruselu a Velké Británie tak trh promítá do svých ocenění, stejně jako informaci, že po posledním růstu úrokových sazeb BoE se očekává v dalších 12 měsících ještě jeden další růst. V souladu s nejistotou ohledně dalšího politického vývoje však analytici Fidelity International zaujímají neutrální postoj.



