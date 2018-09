Členové vedení ECB jsou ve při

V médiích probíhá (nebo spíš teprve začíná?) nenápadná válka ohledně správného okamžiku, kdy by ECB měla začít zpřísňovat svou měnovou politiku. Vcelku všeobecně sdílený konsensus, že k tomu dojde koncem léta příštího roku, narušil předevčírem rakouský guvernér Ewald Nowotny, když v rozhovoru pro rakouskou televizi ORF prohlásil, že eurozóna je ve velmi dobré ekonomické situaci, a tak „normalizace by měla nastat možná trochu rychleji“ (než až téměř za rok). Nowotny také zmínil, že jako první krok ECB by se mu líbilo zvýšení depozitní sazby (která je teď de facto tou hlavní) z nynějších -0,4 % na -0,2 %.

Na Nowotnyho slova včera nepřímo reagoval prezident ECB Mario Draghi prohlášením, že pokud je cílem dosáhnout zvýšení inflace, je třeba posilovat tržní očekávání, že sazby ECB se nebudou měnit po výraznou dobu („extended period of time“) následující po prosinci 2018, kteroužto formulaci ECB ve svých textech upřesňuje jako „minimálně do léta“ 2019. Signálů zpochybňujících zmíněný základní výhled (první zvýšení sazeb nejdřív koncem léta 2019) celkově zatím nezaznělo dost na to, aby bylo nutno o tomto výhledu začít pochybovat.



Michal Skořepa