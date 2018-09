Úterní obchodní seance 25. 9. 2018

Úterý 25. 9. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,68 %), S&P500 (-0,35 %) a NASDAQ (+0,08 %).

Evropa: DAX (-0,64 %), FTSE 100 (-0,42 %) CAC40 (-0,33 %).

Čína: Hang Seng (-1,62 %), Shanghai Comp. (-0,52 %), CSI 300 (-0,95 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,29 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

BOJ Minutes – Zápis ze zasedání Bank of Japan

BOJ: Tisková konference Haruhiko Kuroda

-----------------------------------------------------------

USA: (15:00) - S&P/Case-Shiller index cen domů (červenec)

USA: (16:00) – Richmond FED výrobní index (září)

-----------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +1,25 M

-----------------------------------------------------------

Včerejší seance přinesla mírnou korekci, akcie si ale většinu svých zisků stále bez problémů drží. Na měnovém trhu byla situace zajímavější, a to hlavně díky komentáři Maria Draghiho, který v Evropském parlamentu uvedl, že ECB počítá s růstem jádrové inflace, který by se měl opírat o lepšící se kondici evropské ekonomiky a hlavně pracovního trhu. Na to euro reagovalo růstem, i když si své pozice nakonec udržet nedokázalo, za což do značné míry mohla jeho již tak vysoká cena a stále velmi dobrý fundament na dolaru.

Dnešek bude na makrodata spíše chudší a za pozornost budou stát snad jen data týdenní změny zásob ropy dle institutu API.