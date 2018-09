Rozbřesk: Německé firmy ani spotřebitelé neztrácejí optimismus

To nejzajímavější pro finanční trhy přijde na řadu až zítra, nicméně ani včerejšek nebyl na události tak úplně chudý. Předně se měly trhy možnost seznámit s tím, jak dopadl tolik sledovaný index Ifo za září, a to tím spíše, když v předchozím měsíci pozitivně překvapil. Zářijové výsledky byly nicméně o něco málo slabší, avšak toto lehké zhoršení nemá zatím smysl příliš přeceňovat. Mírně se sice snížilo jak hodnocení současné situace tamních podniků, tak jejich očekávání do budoucna, ale nešlo o žádné drama, spíše jen o korekci minulého velmi pozitivního výsledku. Nakonec i pohled na detailnější výsledky ukazuje, že firmy v průmyslu, stavebnictví i v obchodu hledí do budoucna optimisticky a předpokládají další růst jejich produkce, respektive tržeb. Ono zhoršení celkového čísla tak jde na vrub jen o něco méně optimistického hodnocení dosavadního výkonu německého průmyslu a slabším vyhlídkám podniků ve službách.



Zatímco německé podniky v posledním měsíci korigovaly svůj dosavadní optimismus, v ČR se i nadále šíří dobrá nálada. Optimismus panuje mezi podniky i spotřebiteli. Firmy v průmyslu věří, že v dalších měsících se jim podaří udržet dosavadní tempo výroby, nicméně už nepředpokládají, že by kvůli dalšímu růstu musely plošně zvyšovat počty zaměstnanců. Ostatně už nemají ani kde nové zaměstnance brát, a tak přichází v úvahu pouze cesta investic s cílem dosažení vyšší produktivity. Pozitivní je i nálada spotřebitelů, kteří hledí do budoucna optimisticky a v tuto chvíli mají pouze vyšší obavy z inflace. I proto lze spoléhat na to, že spotřeba domácností zůstane jedním z hlavních motorů poptávkové strany ekonomiky, a tak i výsledky české ekonomiky za třetí kvartál mohou dopadnout podobně dobře, jako ty předchozí. Takže už nezbývá než věřit, že se tato měkká čísla přetaví i do tvrdých dat z ekonomiky.





TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se během včerejška držela v blízkosti hranice 25,60 EUR/CZK a od minulého týdne tak ztratila něco na své atraktivitě. Zítřejší velmi pravděpodobné zvýšení úrokových sazeb ČNB žádným překvapením nebude a pozornost trhu bude směřovat především k rétorice guvernéra ve směru k listopadovému zasedání bankovní rady. Zda ČNB bude pokračovat ve svižném zvyšování úrokových sazeb, nebo zda si dá na chvíli přestávku, aby mohla zhodnotit své dosavadní počínání. Předpokládáme, že i tentokrát sehraje zásadní roli při rozhodování o sazbách kurz koruny, který by měl podle prognózy ČNB v posledním kvartále dosahovat v průměru 25,30 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Eurodolar se včera po ránu posunul výše, když mu pomohl dobrý výsledek německé podnikatelské nálady. Index Ifo zůstal přibližně na srpnových hodnotách, které implikují stále velmi silný růst německé ekonomiky. Zisky eura však zůstávají ukotveny příslibem ECB, že až do konce léta 2019 nezvýší úrokové sazby. Ten mimochodem včera opět zopakoval prezident ECB Draghi.



Dnes sice budou následovat další vystoupení představitelů ECB, ale trh již zřejmě bude vyhlížet zítřejší zasedání Fedu, což implikuje útlum volatility.



Ropa

Víkendová nedohoda států OPEC+ na navýšení produkce nakonec otřásla ropným trhem více, než se původně čekalo. Cena Brentu tak včera prudce rostla až nad hranici 81 USD/barel, kde byla naposledy před čtyřmi lety. Ropnému trhu nyní zcela dominuje téma amerických sankcí vůči Íránu, respektive obavy ze ztráty íránských exportů.



Z pohledu amerického prezidenta Trumpa se jedná o paradoxní situaci. Je sice hlasitým odpůrcem rostoucích cen, zároveň je však za ně - díky tvrdému postupu vůči Íránu - spoluzodpovědný. Navíc se ukazuje, že pro Trumpa bude velmi obtížné dosáhnout obojího - nižších cen ropy a tvrdého úderu vůči Íránu. K tomu by totiž byla zapotřebí významná pomoc ze strany Saúdské Arábie, která se však zatím spíše zdráhá výrazněji navýšit těžbu. S blížícími se americkými volbami (6. listopadu) tak stále více rezonuje možnost uvolnění strategických zásob ropy, kterých mají USA výrazný nadbytek a které by mohly krátkodobě trh zchladit.