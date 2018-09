Spoluzakladatelé Instagram ve společnosti končí. Neshody s Zuckerbergem?

Spoluzakladatelé sociální sítě na sdílení fotek Instagram Kevin Systrom a Mike Krieger odchází z vedení společnosti. Důvod podle agentury Reuters nezmínili, Systrom nicméně na svém blogu uvedl, že si chtějí odpočinout a poté se opět věnovat tvořivosti. Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg, která síť v roce 2012 koupila, dvojici podle AP ocenil jako mimořádné produktové lídry. Uvedl také, že se těší na to, co se dvojice chystá vytvořit nového. Podle zdrojů Bloombergu mezi nimi a Zuckerbergem narůstalo napětí ohledně vedení Instagramu.



"Mike a já jsme vděční, ze posledních osm let v Instagramu a šest let s facebookovým týmem," uvedl Systrom. "Vyrostli jsme z 13 lidí na více než tisícovku s kancelářemi po celém světě," poznamenal s tím, že jsou nyní s Kriegerem připraveni na novou kapitolu.





Z oznámení podle Reuters nevyplývá, kdy dvojice firmu opustí, podle Instagramu to ale bude brzy.Instagram, který v roce 2012 koupila společnost Facebook za jednu miliardu dolarů , se z aplikace původně vytvořené pro sdílení fotografií rozrostl do služby, kterou lidé využívají pro sdílení krátkých videonahrávek a posílání vzkazů. Facebook je největší sociální síť na světě, má 2,23 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. V poslední době se však firma dostala pod palbu kritiky kvůli nedostatečné ochraně soukromí a kontrole zveřejňovaného obsahu. Instagram je jednou z jeho vlajkových lodí, napsal list The New York Times.